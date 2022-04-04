國外情報員謀劃暗殺哈薩克總統 持槍藏毒反俄被逮畫面曝光

哈薩克國家安全委員會3日宣布，日前逮捕1名國外情報員，涉嫌策畫暗殺該國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）和數名高級官員，並利用網路宣傳與發布反俄資訊，此案持續調查中。（圖擷取自「Sputnik Казахстан」Telegram）

2022/04/04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克國家安全委員會昨（3日）宣布，日前逮捕1名國外情報員，涉嫌策畫暗殺該國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）和數名高級官員，並利用網路宣傳反俄資訊，此案持續調查中。

綜合外媒報導，哈薩克國家安全委員會3日表示，當局在上月25日逮捕1名國外情報人員，目前尚未公佈具體國籍，這名情報員涉嫌謀劃暗殺托卡葉夫和數名高級官員。

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從公開影像可見，當地警方在首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）逮捕情報員，經搜索住所發現藏有毒品、狙擊步槍、毒品及大量金錢，並發現他利用網路發佈反俄資訊，並當場逮捕這名情報員。

警方在初步調查時，這名情報員已承認犯下罪行，因此指控情報員涉嫌犯罪未遂和恐怖主義行為，目前被拘留中，此案相關單位已展開進一步調查中。

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