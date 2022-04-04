南韓確診數下降昨增12萬7190例 總確診數破1400萬人

南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，據官方通報昨單日新增確診12萬7190例，目前累計總確診數超過1400萬例。（路透）

2022/04/04 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，據官方通報昨單日新增確診12萬7190例，目前累計總確診數超過1400萬例。

綜合韓媒報導，根據中央防疫對策本部4日通報，截至今日0時，昨日新增確診12萬7190例，其中本土社區感染佔12萬7175例，境外輸入15例，單日新增死亡218例，現有重症患者1108例，相較前1日減少20例。全國總確診數達1400萬1406例，累計死亡總達1萬7453例、平均致死率為0.12％。

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報導指出，單日確診數相較前1日減少約10萬例，為從2月22日以來最低確診數。南韓政府表示，從今（4日）起至17日實施放寬限制防疫措施，包括私人聚會放寬至10人，餐廳等營業場所也可延長營業至12點，如未來境內2週疫情逐漸穩定，且重症病例數得到控制，醫療能量也能承載，政府就考慮全面解除私人聚會、營業時間等防疫限制措施。

據悉，截至4日，南韓接種第1劑疫苗人口數達87.6%，完整接種疫苗人口數有86.7%，第3劑人口達63.9%。

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