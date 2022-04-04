上海封城幕後政治權鬥正夯？大外宣籲抗議「請找回你的人性」

上海封城引爆中南海權鬥在上海廝殺。圖為上海封城後一景。（法新社）

2022/04/04 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕上海是中國的經濟及金融中心，封城經濟損失嚴重，不過，在中國政壇，上海市是江派大本營，如今被封城，時機點就在二十大之前，立傳出上海幫遭輾壓的觀察，但也有另種觀察認為，中共副總理孫春蘭在封城數日後抵達上海傳達中共領導人習近平「清零政策」的同時，等於是習對心腹上海市委書記李強的抗疫作為不滿意，加派人馬「救援」，反映出，中共高層權鬥直接在上海廝殺。

綜合媒體報導，上海封城數日以來，連續爆出民眾缺食、搶菜、缺藥、病患成人球、醫護求救…等慘劇，雖然這些訊息事後都被中國官方被刪除，但是，也都一度在中國網上流傳，且透過海外媒體不斷放大。

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有關上海爆發疫情，上海官方醫療系統3月26日才誓旦旦的說，上海不會封城，27日晚，就宣佈浦東28號封城，立即引爆各式慌亂，上海生活及經濟立即被打亂，各項亂象叢出，在30日深夜，以「全域靜態管理」為名，封掉整個上海市，4月2日上海疾控中心拒絕民眾求助的錄音被快速傳出又被刪除，當天，孫春蘭抵達上海。

之前觀察，李強與孫春蘭官階相等，但職責不同，孫春蘭負責全中國的醫政，之前未到上海督導，即被外界觀察認為是習近平護著李強，但上海局勢快速惡化，內外交迫，李強壓不住陣腳，只能加派孫春蘭抵滬，加重傳達習意志，不能在防控政策於上海出現破口，至於上海經濟、金融及民生重挫，只能是「香港翻版」。

就在外界認為上海幫被輾壓的同時，中共大外宣《多維新聞》則出現一篇評論文章，標題就是《上海，請找回你的人性化和精細化》，反擊習派，另外，在這篇文章出現之前，海外多個媒體也陸續出現觀察及分析文章，認為是上海抗疫政治掛帥出包後，找專家來壂背，但在疫情及輿論延燒後，整個政爭也往上燒到中南海出手想滅手。

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