烏克蘭官員：首都基輔地區發現410具平民屍體

2022/04/04 02:00

〔中央社〕烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦今天表示，當局在不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台：「410具平民屍體被運出解放後的基輔地區。法醫已完成相驗其中的140具。」

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烏克蘭本週末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。

布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）2日告訴法新社，鎮上到處屍體橫陳，280名死者已下葬在一處集體墳場。

俄羅斯方面則否認殺害平民，並稱這些指控是「基輔政權和西方媒體又再一次捏造消息。」

莫斯科國防部也宣稱：「該鎮在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。」

俄軍於2月24日入侵烏克蘭，3天後佔領布查。

除了布查之外，烏方也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到巨大破壞。

據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。1110404

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