〔即時新聞/綜合報導〕美國加州首府沙加緬度市驚傳槍擊案件,至少6人死亡,9人輕重傷。

綜合外媒報導,沙加緬度市警方表示,週日凌晨市中心發生槍擊事件,共有至少15名民眾受到槍擊,其中6人已經死亡,目前也已經封閉數條街道。

警方在推特上表示,目前情況仍未知,請民眾避免前往該地區,因為當地還有大量警察以及相關人群。

???? K Street Shooting Update????



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd