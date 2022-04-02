華爾街日報：烏俄準備打損耗戰 雙方都堅信能贏

華爾街日報分析，烏俄準備進入延長戰，屆時美國等西方國家若能繼續支援烏國，烏國可望「撐得比較久」。圖左至右為俄國總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（法新社檔案照）

2022/04/02 19:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動進入第5週後，俄軍開始採取「以退為進」策略，撤出基輔等北部據地後，再重新投入東部頓巴斯地區。《華爾街日報》1日分析，從俄軍集中部署頓巴斯，以及烏軍近日首度越境攻擊俄國儲油槽來看，雙方顯然都相信自己最終能獲勝，這使得短期內和談成功的機率降低。然而，戰事延長意味必須籌資、召集部隊、取得武器，對雙方都將是巨大考驗。

分析指出，俄軍改變策略企圖控制頓巴斯後，可將火力集中較短的戰線、縮短補給線，並降低空中支援難度，同時也能全力圍攻駐守頓巴斯的部分烏軍最強單位。不過，專家認為，俄軍某些最強單位在攻佔基輔等北方城市期間受到重創，短期內難以重新部署。烏國前國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）也認為，俄國的軍事和政治策略仍是摧毀烏國，「但他們現在的能力滿足不了戰略。」

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扎霍羅德紐克還說，儘管俄國人口多達1億4500萬，遠勝烏國3700萬人口，但這是優勢也是弱點，「人員欠缺訓練是他們的一大問題。」

對此，俄國準備調派亞塞拜然與亞美尼亞爭議領土納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）和喬治亞分離主義地區南奧賽提亞（South Ossetia）的駐軍；同時也徵召義務役上戰場，其中又以負責國內安全事務的近衛軍為主，但這些義務役拒絕命令。英國皇家空軍前將領斯金格（Edward Stringer）表示，俄國已無太多兵力可調往前線，普廷必須創建更多部隊，但在未下達動員令，又被國際制裁的情況下，此事相當棘手。

前俄國情報官員斯特列爾科夫（Igor Strelkov）指出，由於軍事計畫執行效果不佳，俄軍撤出基輔和切爾尼戈夫是必要的，尤其植被開始生長後，烏軍就更好藏匿並發動襲擊，「我們會需要這些部隊，這場戰爭會打很久」。對俄軍撤出基輔感到沮喪的俄國愛國主義者，甚至呼籲普廷開始動員，準備全面開戰。

在烏國方面，許多官員和軍事分析家認為，即使烏俄雙方持續談判，戰事也可能拖延數月或更久，因為雙方除了在烏國不加入北約組織（NATO）方面取得進展外，頓巴斯和克里米亞半島地位等議題仍各說各話。雖然俄軍撤離基輔後，烏軍能以更短距離輸送防禦資源到頓巴斯，但這也意味烏軍需要更多重型武器，包括坦克、砲彈等，來應付戰事。

不過，扎霍羅德紐克認為，烏國會比俄國更容易重組與戰爭開打之初同等規模的軍隊，但屆時的問題是，烏國能否繼續獲得美國等西方夥伴的支援，「如果我們得到支持，我們有能力撐得比俄國久。」

西方陣營原先都假設烏軍會迅速敗退，戰事將進入游擊戰，而支援刺針、標槍和輕型反坦克武器（NLAW）等可由單人操作的軍備，但烏軍實際上是在打一場動用戰機、攻擊直升機、長程火砲、戰車和防空設備的傳統戰爭，但這部分武器一直未受西方支援。所幸，英國等35國近來允諾，將提供長程火砲、裝甲車、空防和海防武器等軍備。

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