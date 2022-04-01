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    烏克蘭又告捷！ 收復基輔北方重要城鎮 俄軍恐被「包餃子」

    烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵，今稍早傳出好消息，烏克蘭軍方順利收復基輔西北方重要城鎮伊萬基夫。（圖取自Roman Hryshchuk推特、路透；本報合成）

    烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵，今稍早傳出好消息，烏克蘭軍方順利收復基輔西北方重要城鎮伊萬基夫。（圖取自Roman Hryshchuk推特、路透；本報合成）

    2022/04/01 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵，今（1）稍早傳出好消息，在烏克蘭軍方奮力反攻下，順利收復基輔西北方重要城鎮伊萬基夫（Ivankiv），當地居民相當振奮、揮舞國旗開心合照。而基輔以北30公里的城鎮季梅爾（Dymer）也傳出被烏軍收復，若消息屬實，伊爾平、布查以北的俄軍可能會遭到烏軍包圍。

    烏克蘭國會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）在推特PO出一張照片，表示烏軍成功收復基輔西北方具有重要戰略意義的城鎮伊萬基夫，可見當地居民們歡欣鼓舞相當開心，還有人舉起烏國國旗開心合照。

    赫里舒克諷刺地說：「俄羅斯人相信烏克蘭人會用鮮花迎接他們，不，鮮花是給烏克蘭軍隊的。對於俄羅斯人來說，只有羞恥和死亡。」另外，傳出烏軍也順利收復基輔以北30公里的城鎮季梅爾，目前俄方未證實此消息，若屬實代表伊爾平、布查以北的俄軍可能被斷後「得不到任何補給」，遭包圍情況將很明顯。

    烏軍成功收復伊萬基夫並趕走俄軍，伊萬基夫居民們歡迎烏軍到來，並舉起國旗開心合照。（圖取自Roman Hryshchuk推特）

    烏軍成功收復伊萬基夫並趕走俄軍，伊萬基夫居民們歡迎烏軍到來，並舉起國旗開心合照。（圖取自Roman Hryshchuk推特）

    烏軍先後收復基輔西北方伊萬科夫和季梅爾等重要城鎮，俄軍可能被斷後遭到包圍。（圖取自推特）

    烏軍先後收復基輔西北方伊萬科夫和季梅爾等重要城鎮，俄軍可能被斷後遭到包圍。（圖取自推特）

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