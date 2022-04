烏克蘭又告捷！ 收復基輔北方重要城鎮 俄軍恐被「包餃子」

2022/04/01 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵,今(1)稍早傳出好消息,在烏克蘭軍方奮力反攻下,順利收復基輔西北方重要城鎮伊萬基夫(Ivankiv),當地居民相當振奮、揮舞國旗開心合照。而基輔以北30公里的城鎮季梅爾(Dymer)也傳出被烏軍收復,若消息屬實,伊爾平、布查以北的俄軍可能會遭到烏軍包圍。

烏克蘭國會議員赫里舒克(Roman Hryshchuk)在推特PO出一張照片,表示烏軍成功收復基輔西北方具有重要戰略意義的城鎮伊萬基夫,可見當地居民們歡欣鼓舞相當開心,還有人舉起烏國國旗開心合照。

赫里舒克諷刺地說:「俄羅斯人相信烏克蘭人會用鮮花迎接他們,不,鮮花是給烏克蘭軍隊的。對於俄羅斯人來說,只有羞恥和死亡。」另外,傳出烏軍也順利收復基輔以北30公里的城鎮季梅爾,目前俄方未證實此消息,若屬實代表伊爾平、布查以北的俄軍可能被斷後「得不到任何補給」,遭包圍情況將很明顯。

Russians believed that Ukrainians will meet them with flowers. No. Flowers are for Ukrainian Army. For Russians there are only shame and death. Photo: residents of Ivankiv meet Ukrainian army pic.twitter.com/WdTFpMRpTe

Update: Dymer also has been liberated! There is practically no way out for the remaining troops in the South.



Russia withdrawed and left hundreds of troops behind. They seem to have the task to bind UA forces as long as possible. pic.twitter.com/YEiaW0Fzpu