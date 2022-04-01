烏克蘭又告捷！ 收復基輔北方重要城鎮 俄軍恐被「包餃子」
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮勇抵抗俄軍入侵，今（1）稍早傳出好消息，在烏克蘭軍方奮力反攻下，順利收復基輔西北方重要城鎮伊萬基夫（Ivankiv），當地居民相當振奮、揮舞國旗開心合照。而基輔以北30公里的城鎮季梅爾（Dymer）也傳出被烏軍收復，若消息屬實，伊爾平、布查以北的俄軍可能會遭到烏軍包圍。
烏克蘭國會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）在推特PO出一張照片，表示烏軍成功收復基輔西北方具有重要戰略意義的城鎮伊萬基夫，可見當地居民們歡欣鼓舞相當開心，還有人舉起烏國國旗開心合照。
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赫里舒克諷刺地說：「俄羅斯人相信烏克蘭人會用鮮花迎接他們，不，鮮花是給烏克蘭軍隊的。對於俄羅斯人來說，只有羞恥和死亡。」另外，傳出烏軍也順利收復基輔以北30公里的城鎮季梅爾，目前俄方未證實此消息，若屬實代表伊爾平、布查以北的俄軍可能被斷後「得不到任何補給」，遭包圍情況將很明顯。
Russians believed that Ukrainians will meet them with flowers. No. Flowers are for Ukrainian Army. For Russians there are only shame and death.— Roman Hryshchuk （@grishchukroma） April 1, 2022
Photo: residents of Ivankiv meet Ukrainian army pic.twitter.com/WdTFpMRpTe
Update: Dymer also has been liberated! There is practically no way out for the remaining troops in the South.— ???????? Gönndalf （@drallcome） April 1, 2022
Russia withdrawed and left hundreds of troops behind. They seem to have the task to bind UA forces as long as possible. pic.twitter.com/YEiaW0Fzpu