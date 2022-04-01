睽違兩年首次峰會 歐盟敦促中國勿「助俄為虐」

歐盟與中國今日舉行睽違兩年以來首次峰會，會中歐盟敦促中國切勿以軍武援助或繞過制裁的方式協助俄羅斯，否則將傷害與歐盟及美國的貿易夥伴關係。（路透、歐新社；本報合成）

2022/04/01 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟與中國今（1）日舉行睽違兩年以來首次峰會，除將討論歐中經濟協議，也將聚焦討論烏克蘭危機，並敦促中國切勿以軍武援助或繞過制裁的方式協助俄羅斯，否則將傷害與歐盟及美國的貿易夥伴關係。

據《路透》報導，歐盟與中國今天舉行睽違兩年以來首次高層峰會，一名歐盟官員匿名指出，歐盟將與中國表明，如果中國以任何形式協助俄羅斯，將會傷害中國在國際社會間的信譽，並且威脅與歐盟、美國的最大貿易夥伴關係。

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這名歐盟官員指出，峰會上，中國對俄羅斯採取的立場將是「關鍵問題」，另一名官員也強調，中國光是去年與美國、歐盟的總貿易額就超過了總額的25％，但對俄貿易僅佔2.4％。他們說：「我們要讓這場戰爭延長，或是合作將它終結？這就是峰會過程最關鍵的問題。」

報導指出，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以及外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），今天已與中國國務院總理李克強以視訊對談，預計稍晚也將與中國國家主席習近平談話。

對此，中國人民大學歐洲事務專家王義桅向《路透》指出，中歐都想要戰爭早日結束。他說：「我猜中國會想要藉由這次峰會，與歐盟談論如何產出讓普廷願意下台階的條件。」

然而，中歐關係早在烏俄戰爭爆發前就已生變，中國擔心歐洲將跟進美國近年對中的轉為強硬的政策，因此多次呼籲歐盟在對中關係上「排除外部干擾」。

據悉，歐盟對中政策在2019年迅速轉變，稱中國為「系統性」的競爭對手，但也將中國視為對抗氣候變遷和武肺疫情的潛在夥伴。

中歐經濟投資協議在2020年底就已經草擬完成，但因中國在新疆的人權問題而暫緩簽署，中國也因此將歐盟個人、企業列入黑名單作為反擊。且中國近期對立陶宛力挺我國的措施極度不滿，頻頻出手抵制，也已對中歐關係造成衝擊。

歐中舉行睽違兩年首次峰會，歐盟將敦促中國勿協助俄羅斯，否則將傷害與歐盟及美國的貿易夥伴關係。圖為中國國務院總理李克強（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右）。（彭博）

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