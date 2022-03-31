李顯龍：俄羅斯侵烏克蘭讓中國在台灣問題上尷尬了

李顯龍說，俄羅斯侵略烏克蘭，已經為中國帶來「尷尬問題」。（路透，本報合成）

2022/03/31 18:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡總理李顯龍30日在一場華府智庫座談會上指出，俄羅斯侵略烏克蘭，已經為中國帶來「尷尬問題」，因為這場侵略行動侵犯了主權和領土完整，而這些正是中國「非常重視的」原則。

李顯龍在「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）與該會會長哈斯（Richard Haass）對談，被問及是否認為俄羅斯侵略烏克蘭讓中國「警醒」，他說，「此事侵犯了中國非常重視的主權與領土完整，以及不干預原則」。他指出，如果能如此對待烏克蘭、頓巴斯可被視為烏克蘭境內的俄羅斯領土，「那台灣呢？或者其它中國非漢族的部份？因此，這是非常棘手的問題。」

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亞洲沒北約 但有衝突熱點

哈斯問到，美國對烏克蘭戰爭的反應，是否有讓台灣借鏡之處？李顯龍說，台灣與烏克蘭的情況不同，歐洲有北大西洋公約組織（NATO），意味著相關各方知道「紅線」在哪，「亞洲沒有北約，但是有衝突熱點」。

李顯龍說，台海現狀是靠著美中三公報以及戰略模糊政策維持著，「絕對不能發生以武力或者非和平方式」改變台灣現狀，「這很難處理，因為這不僅是經濟問題，不僅是戰略問題，也與政治、人民觀感有關。因此，這是唯有經過一段長時間才能處理的事情。」

李顯龍：我不是北京的傳話人

被在場記者問到，拜登政府是否接受他擔任北京傳話人的角色？李顯龍說，「我不是北京的傳話人」；記者追問可能扮演這角色嗎？李顯龍說，「不行，我們不是這個家庭的一員」。他說，新加坡是以華裔為多數的多族裔、多宗教國家，有獨立的國家利益和優先要務，「他們如此對待我們，我們也提醒他們事實就是如此」。

新加坡是迄今唯一強烈譴責俄羅斯這場武裝侵略行動、並施加制裁的東南亞國家。李顯龍說，他不認為北京會因未與莫斯科保持距離，而在亞太地區付出政治代價，因為亞太地區國家或許擔心這場戰爭對其各自主權和聯合國憲章原則造成的影響，但是他們同時也希望維持與中國的關係，也有不少國家與俄羅斯有重要關係。

新加坡總理李顯龍3月30日到華府拜訪美國國會。（彭博）

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