1名陣亡的俄軍士兵身上被搜出許多貴重物品。(圖擷取自General Staff of the Armed Forces of Ukraine 臉書)

2022/03/31 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄羅斯軍隊在戰爭期間犯下許多暴行,包括掠奪財產、濫殺無辜生命、姦淫婦女等,今日有張被搜出許多貴重品的陣亡俄軍士兵照片流出,讓網友們看了非常氣憤。

烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)今日在粉專PO出2張照片,可以看到照片中陣亡的俄軍士兵躺在地上,貴重的手錶、現金與金銀珠寶首飾等,放在他的身上。

總參謀部在貼文中控訴「其中一位俄羅斯士兵來不及把掠奪品帶走,俄羅斯軍隊是掠奪者、卑鄙的人、罪犯的聚集地,這顯示『世界第二軍事強國』稱號是假的。」

