Su-34本是俄國戰機最佳解 俄軍2舉動作繭自縛導致受挫

俄國Su-34戰機遭烏軍擊落。（美聯社）

2022/03/31 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方已經多次宣稱擊落俄國Su-34戰機。外媒指出，Su-34能攜帶一系列精確導引飛彈，本應是俄羅斯戰機的最佳解答，卻因為受限於彈藥成本以及戰場規定，被迫低空飛行且掛載傳統彈藥，如此作繭自縛的狀況，讓Su-34在烏克蘭頻頻受挫。

美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）在專欄中表示，Su-34這種雙引擎的雙座超音速戰鬥轟炸機，採用先進設備，本應為俄羅斯空軍帶來改變，開啟一個高科技精準轟炸的新時代。

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艾克塞嘆，但Su-34飛進烏克蘭時攜帶的卻是傳統炸藥，而非精準導引飛彈，更別提在俄國戰略中，認為戰機本質就是飛行火砲，因此讓身價5000萬美元的戰機低空飛過烏克蘭厚實的防空系統，就只是要提高投下傳統彈藥的精準度，「Su-34被擊落的數量肯定讓俄羅斯空軍指揮官大吃一驚，因為他們最新的戰機正接受最老的戰機的命運」。

艾克塞指出，俄軍一直以來都打算讓這款從Su-27改良而來的Su-34，取代老化的Su-24。

理論上，Su-34可以攜帶一系列對空、對地以及對艦精確導引飛彈和炸彈，和美國主力轟炸機F-15E大致相同。

不過不同的是，美國每年砸大錢買衛星和精確導引飛彈，也經常投入訓練，但俄羅斯因為成本問題，加上2014年併吞克里米亞遭到國際制裁，讓他們幾乎停止購買導引飛彈。

從目前飛進烏克蘭的Su-34可以發現，這些戰機攜帶的是Su-24在使用的傳統彈藥，這意味著飛行員得掠過雲層，看到地面才能展開打擊，屆時烏克蘭已能迅速射彈反制。

除了彈藥，俄羅斯的戰略和美國也有所不同，對俄軍而言，戰機被視作「飛行火砲」，是地面部隊的延伸，無法獨立作業，只是要拿來掩護機動性低、火力強大的戰車，「Su-34是新型戰機，但飛行員卻受制於舊武器，甚至是那些陳腐的理論」。

Su-34規格性能諸元：

乘員：2名

翼展：14.7公尺

機身高度：6.09公尺

機身長度：24.34公尺

最高時速：每小時1900公里

作戰範圍：1100公里

最大起飛重量：4萬4350公斤

最大掛載重量：8000至12000公斤

製造商：蘇愷航空集團

俄國Su-34戰機。（美聯社）

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