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    揭俄宣布馬立波停火是「詭計」 烏國副總理：烏方路線才有效

    俄羅斯國防部宣布，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）馬立波停火，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則稱之為詭計、操縱，強調只有烏克蘭方面宣布的走廊清單才會有效。（翻攝自臉書）

    俄羅斯國防部宣布，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）馬立波停火，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則稱之為詭計、操縱，強調只有烏克蘭方面宣布的走廊清單才會有效。（翻攝自臉書）

    2022/03/31 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部宣布，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）馬立波停火，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則稱之為詭計、操縱，強調只有烏克蘭方面宣布的走廊清單才會有效。

    俄羅斯先前便多次宣布局部停火，並開設人道走廊供平民撤離，但卻在走廊開闢後再度開火，造成傷亡。

    俄羅斯國防部昨再宣布，當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點），馬立波區域的俄軍將會停火，開放一條通往別爾江斯克（Berdiansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道走廊。

    俄羅斯國防部稱，這次停火可以在聯合國難民署高級專員（UNHCR）和紅十字國際委員會（ICRC）的見證下執行。

    不過韋列舒克透過官媒警告，這就是俄羅斯的另類詭計、操縱，她強調，只有烏克蘭方面提供的人道走廊路線才會是有效的；韋列舒克在俄羅斯入侵後，主要負責平民撤離工作，她每天會透過記者會宣布撤離狀況，並在臉書上貼出記者會影片，整理確切人數。

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