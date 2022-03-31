上海全城封了！官方深夜間宣布「全域靜態管理」

中國疫情重災區的上海持續封城，30日起實施「全域靜態管理」。（彭博）

2022/03/31 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國衛健委30日通報，該國29日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診8655例，再創新高，而疫情重災區的上海持續封城，當地官方30日深夜宣布採取「全域靜態管理」、全員核酸篩檢、全面疫調排查等措施。

根據中國「上海發布」公告，上海市幹部大會30日晚間舉行，以視訊方式對防疫作業進行指示；中共上海市委書記李強在會上強調要堅決貫徹中國領導人習近平的指示，以嚴格徹底的管控確保核酸篩檢工作按時按質完成。

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李強稱Omicron變異株疫情下，很多基層工作人員已連續奮戰20多天，現正處於疫情防控最吃力的關鍵階段，要徹底實施這一輪全面核酸篩檢工作，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩檢、全面疫調排查、全民清潔等措施，篩查期間嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」，盡早實現「社會面清零」。

市疫情防控工作領導小組組長龔正則指示落實民生保障，確保貨源充足、價格穩定、供應通暢，又指示合理調配全市醫療資源，保持各醫療機構急診正常開放、急救電話暢通。

官員言詞看似為民著想，但此前，上海分別在23日、26日與30日傳出有氣喘患者及糖尿病患者因中國激進防疫作為導致延誤就醫喪命，一週內爆出3起延誤治療死亡案，引發民怨，但上海當局未曾回應，微博則予刪文控評。

根據上海衛健委數據，上海市30日新增5653例本土確診病例，4例境外移入確診病例。

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