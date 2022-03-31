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    「獵狐行動」惹怒美國司法部門 中國男被起訴

    美國助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，這次案件再次顯示出，中國對法治的蔑視。（美聯社）

    美國助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，這次案件再次顯示出，中國對法治的蔑視。（美聯社）

    2022/03/31 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕曾有人權報告指出，中國有所謂的「獵狐行動」，也就是逮捕逃到國外的經濟犯、異議人士與人權捍衛者，此舉有違他國司法主權，今日美媒報導，一名在美國進行獵狐行動的中國公民，在紐約南區聯邦法院被提起刑事訴訟。

    《美國之音》報導，這名中國公民是45歲的孫海鷹（音譯，Sun Hoi Ying 或 Sun Haiying），他涉嫌在2016年10月到2017年5月間，在美國威脅施壓中國獵狐目標人，並雇用偵探調查目標人的個人資訊，將資訊轉交中國政府，此外他在2017年2月至今年2月期間，以中國政府代理人的身分在美國行事，但並未依美國法律知會美方司法部門。

    報導表示，孫海鷹向一名美國私人偵探提供一份內含35名中國「逃犯」的名單，美國助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，這次案件再次顯示出，中國對法治的蔑視，以及在美國土地上脅迫目標人，這種行為是犯罪的。

    美國聯邦調查局助理局長柯勒（Alan E. Kohler Jr.）也表示，中國政府在美國境內進行隱密非法活動絕對屬實，任何人如果成為獵狐活動的受害者，請與聯邦調查局聯繫。

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