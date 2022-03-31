傳俄軍抗命、擊落自家軍機 美認定普廷遭軍方誤導（不斷更新）

據外媒透露，美官員認為普廷已意識到對戰爭的實際狀況受到軍方誤導。（路透）

2022/03/31 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月31日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*美國國防部表示，在基輔周邊的俄軍約有20％已重新部署，但俄羅斯預計是要對這些部隊補給或整編，之後再度投入對烏作戰，而不是讓這些部隊返回俄國。

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*德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與普廷通電話，普廷告訴蕭茲，歐洲合作夥伴不會有任何改變，歐洲國家可以向沒有受西方制裁的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）支付歐元，再由該銀行把錢兌換成盧布。

*《美聯社》引述多名美國情報官員說法，俄總統普廷不知道俄軍為了侵烏戰爭徵召士兵投入戰場，並且造成多人陣亡，也未充分了解俄羅斯經濟在國際制裁下所受的打擊有多大。普廷已感覺到被俄羅斯軍方誤導，導致雙方關係緊張。

*英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明指出，有證據顯示在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵士氣低落、缺乏武器、拒絕執行上級下達的命令、破壞自己的裝備，甚至還意外擊落俄軍飛機。

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