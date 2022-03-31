靠哈伯才看得到！發現史上最遙遠恆星 距地球129億光年

天文學家利用哈伯太空望遠鏡（見圖）觀測到距離地球129億光年的「埃蘭迪爾」，是目前已知最遙遠的恆星。（歐新社）

2022/03/31 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家利用美國太空總署（NASA）哈伯太空望遠鏡觀測到史上最遙遠的恆星，這顆超熱又超亮的巨大恆星距離地球129億光年，在宇宙大爆炸後的最初10億年左右形成。相關研究週三刊登在《自然》（Nature）期刊。

綜合外媒報導，天文學家暱稱這顆恆星為「埃蘭迪爾」（Earendel），在古英語中有晨星之意。該論文主要作者、約翰霍普金斯大學的天文學家韋爾奇（Brian Welch）表示，對於在通常被稱為「宇宙黎明」時期所發現的恆星，「這是一個恰當的名字」。

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目前觀測數據顯示，「埃蘭迪爾」大小是太陽的50多倍，亮度估是太陽的100萬倍。由於「埃蘭迪爾」大約在出現數百萬年後就爆炸成碎片，其迅速消亡使國際團隊通過哈伯太空望遠鏡的觀測到它令人難以置信。韋爾奇也表示，「我們確實很幸運。」

先前觀測到的最遙遠恆星也是透過哈伯發現，是距離地球94億光年的「伊卡洛斯」（Icarus），大約在宇宙大爆炸之後約40億年形成。

美國國家太空基金會（National Space Foundation）NOIRlab的普拉科（Vinicius Placco）表示，這項發現「令人驚嘆」。他說，根據哈伯的觀測數據，「埃蘭迪爾」可能是大爆炸後誕生的第一代恆星之一。

普拉科表示，新發射的詹姆斯韋伯太空望遠鏡未來的觀測應該會提供更多細節。韋伯對紅外光的高靈敏度將為了解「埃蘭迪爾」帶來更多資訊。

韋爾奇也表示，「有了韋伯，我們可能會看到比『埃蘭迪爾』更遙遠的恆星，這非常令人興奮...我很想看到韋伯打破『埃蘭迪爾』的記錄。」

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哈伯太空望遠鏡網站

天文學家利用哈伯太空望遠鏡觀測到距離地球129億光年的「埃蘭迪爾」。（取自NASA/STScl）

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