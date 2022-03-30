亞洲確診數今破「億」！ 元兇是Omicron亞變種BA.2

根據《路透》統計，亞洲的確診病例今已突破1億例，導致近期病例大增的元兇是Omicron變異株的亞變種BA.2。（路透、彭博；本報合成）

2022/03/30 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球蔓延已2年多，根據《路透》統計，亞洲的確診病例今天（30日）已突破1億例，導致近期病例大增的元兇是Omicron變異株的亞變種BA.2。

《路透》30日公布統計報告，指亞洲的武肺確診人數本週三超過1億人，近期以每2天增加逾百萬例的速度激增，這當中的元凶就是Omicron變異株的亞變種BA.2。該病毒雖然致死率相對較低，但傳染力強，依據世界衛生組織（WHO）數據，目前有近86%確診者感染BA.2。

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《路透》分析指出，亞洲居住人口在全球占比過半，全球確診病例有21%在亞洲。其中以印度最多，約有4300萬例。南韓目前平均每日通報新增確診數領先全球，相當於全球通報病例每4例就有1例在南韓；雖然南韓自3月初以來疫情趨緩，但通報每天仍有300多人病歿。

另外，中國現時也面臨武肺爆發以來最嚴重的一波疫情，今年元旦以來，中國已通報新增逾4.5萬例確診，比2021年全年通報的病例數還多。雖然北京政府實施封城高壓管控，堅持清零政策，但對Omicron似乎沒有效果，有專家就警告，預計會有更大一波疫情即將到來。

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《路透》統計指出，亞洲的確診病例4月30日已突破1億例。（美聯社）

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