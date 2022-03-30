烏克蘭士兵開箱俄軍口糧 看到6包糖全傻了

他將口糧內的6包糖放在桌面上。（圖擷取自推特）

2022/03/30 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭奮勇抵抗侵略者的攻勢，俄軍的補給與軍隊遭到重創，還有許多軍武設備被烏軍擄獲，有位烏克蘭士兵開箱擄獲的俄軍即時口糧（MRE），並將過程拍片PO網，引發網友的熱議。

可以看到影片中的烏克蘭士兵一開始拿著綠色的巧克力，念出「俄羅斯軍隊有名的巧克力，我蠻懷疑這產品的，我把它蒐集起來餵食被俘虜的俄軍們，包含我自己都不太喜歡，所以我把這個放旁邊。」

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接下來他從背包拿出1包砂糖，說道「砂糖啊......如果你需要熱量，就吃些味道不錯的巧克力棒、能量棒等，我敢肯定歐洲、烏克蘭與世界各國正常的軍隊都是用這方法，但俄羅斯的高層卻認為吃20克的砂糖就夠了，這不健康、不好吃還讓人感到疲累，但沒人在乎，他們用對待動物一樣的方法對待俄軍。」

隨後這名士兵從裡面拿出更多糖包，總計拿出6包，他嘆道「也太多糖了吧，這樣以後一定會得糖尿病。」並嘲諷「俄羅斯的婦女啊，如果買不到糖的話，不要搶劫超市，去搶軍官辦公室，那邊有很多糖。」

網友們看到推文後也紛紛留言「砂糖基地耶」、「現在我們知道俄羅斯商店不見的糖去哪了」、「小心被下毒」、「現在我知道為什麼俄羅斯的市民們鬧糖荒了」。

烏克蘭士兵開箱擄獲的MRE口糧，引發網友們的熱議。（圖擷取自@Marlen_Leroy 推特）

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