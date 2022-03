美國務院警告：俄羅斯會刻意「扣留」美國公民 切勿前往烏俄

2022/03/30 17:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月,美國國務院昨天(29日)發布最新旅遊警告,呼籲該國民眾切勿前往俄羅斯,因為「莫斯科可能會刻意拘留在俄的美國公民」。

綜合外媒報導,美國國務院29日發布最新針對烏克蘭的旅遊建議,內容提到「由於俄軍無端且無正當理由就攻打烏克蘭,且俄羅斯政府有騷擾美國公民的潛在性威脅」,因此呼籲「美國公民切勿前往俄羅斯或立即離開俄羅斯」。

國務院進一步說明,烏克蘭當地安全情勢極不穩定、狀況仍持續地惡化,且近來不斷有報告指出,美國公民在烏克蘭境內、經過被俄軍占領地區或者從陸路撤離至俄羅斯、白俄羅斯途中,會遭到俄軍刻意挑出來,予以拘留。

據悉,美國駐基輔大使館於2月28日起已暫停處理相關性業務。美國國務院也早在2月28日授權符合條件的家庭成員和非緊急人員,自願離開美國駐莫斯科大使館。

