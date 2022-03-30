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    美國務院警告：俄羅斯會刻意「扣留」美國公民 切勿前往烏俄

    美國國務院發布最新旅遊警告，呼籲該國民眾切勿前往俄羅斯，因為「莫斯科可能會刻意拘留在俄的美國公民」。（路透、法新社；本報合成）

    美國國務院發布最新旅遊警告，呼籲該國民眾切勿前往俄羅斯，因為「莫斯科可能會刻意拘留在俄的美國公民」。（路透、法新社；本報合成）

    2022/03/30 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，美國國務院昨天（29日）發布最新旅遊警告，呼籲該國民眾切勿前往俄羅斯，因為「莫斯科可能會刻意拘留在俄的美國公民」。

    綜合外媒報導，美國國務院29日發布最新針對烏克蘭的旅遊建議，內容提到「由於俄軍無端且無正當理由就攻打烏克蘭，且俄羅斯政府有騷擾美國公民的潛在性威脅」，因此呼籲「美國公民切勿前往俄羅斯或立即離開俄羅斯」。

    國務院進一步說明，烏克蘭當地安全情勢極不穩定、狀況仍持續地惡化，且近來不斷有報告指出，美國公民在烏克蘭境內、經過被俄軍占領地區或者從陸路撤離至俄羅斯、白俄羅斯途中，會遭到俄軍刻意挑出來，予以拘留。

    據悉，美國駐基輔大使館於2月28日起已暫停處理相關性業務。美國國務院也早在2月28日授權符合條件的家庭成員和非緊急人員，自願離開美國駐莫斯科大使館。

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