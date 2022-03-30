酸爆！烏駐UN大使：俄國戰損才是在「去軍事化」的行為

烏克蘭駐聯合國大使基斯提亞（見圖）指出，俄國在「侵烏戰爭」所釀成的損失，才是在「去軍事化」，嘲諷意味濃厚。（法新社）

2022/03/30 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第35天，俄方先前曾多次表達訴求，要求烏國應「去納粹化」及「去軍事化」，並放棄加入北約（NATO），成為中立國。而稍早烏克蘭駐聯合國大使基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）指出，俄國的戰損才是真正在「去軍事化」的舉措，嘲諷意味濃厚。

綜合外媒報導，烏克蘭駐聯合國大使基斯提亞29日向聯合國安理會（UN Security Council）表示，俄國正在順利進行「去軍事化」的行為。

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基斯提亞補充，自2月24日俄羅斯宣布對烏克蘭執行「特殊軍事行動」後，俄國佔領者已有逾1.7萬士兵喪命、耗損了1700輛裝甲車及近600輛戰車。

此外，俄軍也損失了300套火炮系統、127架飛機、129架直升機、近100套火箭彈發射系統、54套防空系統與7艘船艦。

基斯提亞認為，這對俄國來說，都是前所未有的打擊，若是以蘇聯攻打阿富汗戰爭的損失做對比，「蘇阿戰爭」相較於「侵烏戰爭」，更是相形見絀。

報導指出，3月29日俄烏最新一輪談判中，俄方宣布將大幅減少對基輔（Kyiv）及北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）附近的軍事行動，因為雙方會談浮現了可能「終戰」的協議大綱。

報導提到，雙方預計將於30日繼續談判，而這場耗時5週的「血腥耗損戰」已導致數千人死亡，近400萬烏克蘭人逃離家園。

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