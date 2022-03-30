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    俄烏談判中間人 阿布拉莫維奇從孤兒成為億萬富豪

    英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（路透）

    英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（路透）

    2022/03/30 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕近日俄烏戰爭中，一位億萬富豪在和談過程中扮演重要角色，他是英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），因為與俄國領導人普廷的關係，讓他被英國政府凍結資產，外媒回溯他的人生故事，今天的大亨，曾經是悲苦的孤兒。

    《BBC中文網》報導，阿布拉莫維奇出生於1966年，他的母親在他一歲時死於血液中毒，兩年後，他的父親因建築工地意外過世，他被親戚收留，在俄羅斯西北部的貧困地區科米（Komi）生活。

    阿布拉莫維奇在16歲時離開學校，當過一陣子的機械工，並在蘇聯紅軍服役，後來因為販賣玩具和香水而賺大錢，蘇聯解體後，阿布拉莫維奇拿下俄羅斯天然氣公業石油公司的控制權，並在2005年以130億美元的高價賣回給政府。

    報導指出，阿布拉莫維奇後來由商轉政，曾是俄國前總統葉爾辛（Boris Yeltsin）的盟友，後來更支持現任總統普廷上位，並得到普廷信任，被選為俄國東北楚科奇（Chukotka）自治區的區長，阿布拉莫維奇或許從未想過，他一帆風順的人生，會在俄烏戰爭遭遇波瀾。

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