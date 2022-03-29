防彈又抗爆！賓士Maybach「極限防護」 俄寡頭豪車被義大利扣押

義大利官方今（29）日表示，已扣押俄國寡頭烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）名下一台價值60萬歐元（台幣約1915萬元）、防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車。示意圖，非當事車。（圖取自Mercedes-Benz官網）

2022/03/29 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁，義大利官方今（29）日表示，已扣押俄國寡頭名下一輛價值60萬歐元（新台幣約1915萬元）、防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車。

根據義媒報導，義大利薩丁尼亞島切爾沃港（Porto Cervo, Sardina）今（29）日傳出，當地警方已扣押一輛屬於俄國寡頭烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）的賓士Maybach S650 Guard，價值約60萬歐元（台幣約1915萬元）。

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這輛防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車，是烏斯曼諾夫2018年向島上一間公司購入。根據網路資料顯示，這輛S650 Guard在2公尺的距離外，可以承受相當於15公斤TNT炸藥爆破的威力。

報導指出，切爾沃港是頗受俄羅斯寡頭們歡迎的度假勝地，據信烏斯曼諾夫在島上不僅擁有此項資產，但無法證實是否也遭到警方扣押。

據悉，烏斯曼諾夫曾被傳言為「英國首富」，也曾是英國兵工廠足球俱樂部的股東，上週他曾宣稱自己數百萬英鎊的資產已投入一個不可撤銷的信託基金中。

本（3）月至今，歐洲多國警方已扣押俄國寡頭梅爾尼成科（Andrey Melnichenko）、季姆琴科（Gennady Timchenko）、普普揚斯基（Dmitrievich Pumpyansky）等人名下的豪華遊艇。據國際反貪組織OCCRP的俄羅斯寡頭資產追蹤器顯示，已揪出海外資產逾170億美金（約新台幣4900億元）。

烏斯曼諾夫（右）曾被傳言為「英國首富」，也曾是英國兵工廠足球俱樂部的股東，上週他曾宣稱自己數百萬英鎊的資產已投入一個不可撤銷的信託基金中。（路透）

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