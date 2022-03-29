為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防彈又抗爆！賓士Maybach「極限防護」 俄寡頭豪車被義大利扣押

    義大利官方今（29）日表示，已扣押俄國寡頭烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）名下一台價值60萬歐元（台幣約1915萬元）、防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車。示意圖，非當事車。（圖取自Mercedes-Benz官網）

    義大利官方今（29）日表示，已扣押俄國寡頭烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）名下一台價值60萬歐元（台幣約1915萬元）、防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車。示意圖，非當事車。（圖取自Mercedes-Benz官網）

    2022/03/29 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁，義大利官方今（29）日表示，已扣押俄國寡頭名下一輛價值60萬歐元（新台幣約1915萬元）、防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車。

    根據義媒報導，義大利薩丁尼亞島切爾沃港（Porto Cervo, Sardina）今（29）日傳出，當地警方已扣押一輛屬於俄國寡頭烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）的賓士Maybach S650 Guard，價值約60萬歐元（台幣約1915萬元）。

    這輛防彈又抗爆的「極限防護」賓士Maybach豪車，是烏斯曼諾夫2018年向島上一間公司購入。根據網路資料顯示，這輛S650 Guard在2公尺的距離外，可以承受相當於15公斤TNT炸藥爆破的威力。

    報導指出，切爾沃港是頗受俄羅斯寡頭們歡迎的度假勝地，據信烏斯曼諾夫在島上不僅擁有此項資產，但無法證實是否也遭到警方扣押。

    據悉，烏斯曼諾夫曾被傳言為「英國首富」，也曾是英國兵工廠足球俱樂部的股東，上週他曾宣稱自己數百萬英鎊的資產已投入一個不可撤銷的信託基金中。

    本（3）月至今，歐洲多國警方已扣押俄國寡頭梅爾尼成科（Andrey Melnichenko）、季姆琴科（Gennady Timchenko）、普普揚斯基（Dmitrievich Pumpyansky）等人名下的豪華遊艇。據國際反貪組織OCCRP的俄羅斯寡頭資產追蹤器顯示，已揪出海外資產逾170億美金（約新台幣4900億元）。

    烏斯曼諾夫（右）曾被傳言為「英國首富」，也曾是英國兵工廠足球俱樂部的股東，上週他曾宣稱自己數百萬英鎊的資產已投入一個不可撤銷的信託基金中。（路透）

    烏斯曼諾夫（右）曾被傳言為「英國首富」，也曾是英國兵工廠足球俱樂部的股東，上週他曾宣稱自己數百萬英鎊的資產已投入一個不可撤銷的信託基金中。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    銀行卡都被凍結！俄羅斯富豪：我幾乎被軟禁了
    2022/03/29 15:15

    銀行卡都被凍結！俄羅斯富豪：我幾乎被軟禁了
    俄富豪衰被制裁「看電視才知」 反戰憂成普廷眼中「背骨仔」
    2022/03/29 11:47

    俄富豪衰被制裁「看電視才知」 反戰憂成普廷眼中「背骨仔」

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    看過黃金衛生紙架嗎？英媒獨家揭普廷造價283億豪奢遊艇內裝
    2022/03/25 16:56

    看過黃金衛生紙架嗎？英媒獨家揭普廷造價283億豪奢遊艇內裝
    中立國不忍了！瑞士起底俄富豪藏金規模逾6兆
    2022/03/18 17:09

    中立國不忍了！瑞士起底俄富豪藏金規模逾6兆

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    澳洲再制裁2位俄羅斯寡頭 直系親屬也不放過
    2022/03/18 14:14

    澳洲再制裁2位俄羅斯寡頭 直系親屬也不放過
    躲制裁！俄羅斯大亨造價百億超級遊艇逃往地中海
    2022/03/16 15:14

    躲制裁！俄羅斯大亨造價百億超級遊艇逃往地中海
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播