烏俄談判有進展 俄軍宣佈減少對基輔軍事行動

烏克蘭與俄羅斯代表29日在伊斯坦堡舉行第五輪談判。（路透）

2022/03/29 21:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯二十九日舉行第五輪停火談判，會後俄方宣佈，將減少在烏國首都基輔、東北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動。《紐約時報》指出，這是烏、俄和談出現第1個談判有進展的跡象。

俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）29日在談判結束後表示，莫斯科已經決定，「從根本上．．．減少」針對這兩座城市的行動，這項決定是為了有利於建立互信和接下來談判所需的條件。與佛明一起發表談話的莫斯科首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）說，這次談判「具有建設性」，並說俄方採取「兩步驟降低衝突」。

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烏國採納中立地位 交換獲安全保證

烏克蘭與俄羅斯29日在土耳其伊斯坦堡的這輪談判，歷時4小時結束。《紐約時報》表示，俄方此舉是第1個談判正取得進展的跡象，也時值烏克蘭在基輔周邊的反攻，顯然擊退俄軍部隊的進逼。

東道主土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也說，這次的談判是迄今最顯著進展，他歡迎烏、俄兩國在一些議題上達成妥協和共識，不過，未來還會有「更多困難議題」有待討論。

另外，《路透》29日引述烏國談判人員說法，烏國在談判中提出烏國採納中立地位，交換獲得安全保證，這意味著烏國不尋求加入軍事聯盟或者接受外國駐軍。《衛報》指出，烏國首席談判代表、總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說，談判中討論了類似北大西洋公約組織（NATO）憲章第5條集體防衛條款的「加強版」安全保障。

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