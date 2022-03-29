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    停火還殺人！國際特赦控俄軍複製「敘利亞戰術」

    烏南戰略港市馬立波仍遭到俄軍圍困與轟炸，一名親俄民兵28日站在當地一棟遭炸毀的公寓前。（路透）

    烏南戰略港市馬立波仍遭到俄軍圍困與轟炸，一名親俄民兵28日站在當地一棟遭炸毀的公寓前。（路透）

    2022/03/29 21:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭南部戰略港市馬立波遭到俄軍圍困猛攻，俄國當局雖聲稱，只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離，卻傳出俄軍在人道走廊襲擊難民。國際特赦組織（Amnesty International）28日痛批，俄羅斯軍隊在烏克蘭境內犯下「戰爭罪」，並將這種情況與敘利亞戰爭相提並論。

    此前，本月5、6日的暫時停火協議中，明明講好讓平民安全疏散的俄軍部隊，卻持續對馬立波、哈爾科夫與伊爾平「無差別開火」，出城的平民要不是遭遇狙擊手射殺攻擊，要不就是遭到迫擊砲與各式火砲「瞄準撤離關口」的無端轟炸。

    事實上，俄軍對「人道走廊」的持續開火與惡意反悔，也是對敘利亞、中非共和國、車臣……等戰爭行動中，俄軍慣犯重現的戰爭罪老毛病。

    國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）直指，俄軍在烏克蘭境內犯下「戰爭罪」，將人道走廊變成「死亡陷阱」，並蓄意攻擊民用設施，已超越了無差別攻擊，戰術如當年介入敘利亞內戰的翻版。

    國際特赦組織與人權觀察（Human Right Watch ）等團體先前表示，已蒐集到有人在烏克蘭平民區使用集束炸彈的證據。集束炸彈則會在半空中分解，散布上百顆小型炸彈。烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，烏方已掌握證據，可證明俄軍在烏克蘭南部兩州使用被多國禁用的集束炸彈。

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