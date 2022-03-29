直接與普廷談停火、談判條件、軍援限度 北約內部歧見多

根據北約峰會內容，盟國之間為了可能的烏俄和平協議條件、進一步援助烏克蘭武器的限度，以及直接與俄羅斯總統普廷對話是否有助於平息戰事等問題，意見分歧。（路透檔案照）

2022/03/29 20:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯展開新一輪談判之際，《彭博》29日報導，根據消息人士說法以及上週北大西洋公約組織（NATO）峰會內容，北約盟國之間，為了可能的烏俄和平協議條件、進一步援助烏克蘭武器的限度，以及直接與俄羅斯總統普廷對話是否有助於平息戰事等問題，意見分歧。

《彭博》引述北約各國領導人過去一週討論內容以及相關文件指出，北約內部對這些問題的歧見愈加顯著，包括就任何和平協議而言，哪些條件是烏克蘭可接受的、尤其是有關北約盟國可能提供基輔的安全保證。這些歧見中，有的在上週末美國總統拜登波蘭演說，脫稿說出不能讓普廷繼續掌權後浮上檯面，法國總統馬克宏在電視訪問中，被問到拜登上述說法，他說，「我們不應該升高局勢，不論是在談話上或者行動上」，為了避免軍事對抗，現在目標是要透過外交達成停火，然後俄羅斯撤軍。

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德國政府也發出類似論調，總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）28日說，「現在最要緊的是能達成停火，讓殺戮能夠停止。」

兩名消息人士透露，上週的北約峰會上，蕭茲也提醒，不要有任何貿然舉動，包括放棄北約和俄羅斯雙邊關係、安全和合作議題的基礎《北約─俄羅斯基本協定》（NATO-Russia Founding Act），德國政府認為，儘管俄羅斯已經破壞了在短期未來所有可能的合作橋梁，但是日後仍將需要這份協定，以它為指引，廢除該協定，會形同對莫斯科關上大門、除去雙方在軍事部署上的具約束力承諾，對停止烏克蘭戰事並無助益。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）預計本週與普廷通話，將呼籲俄羅斯停火、提供人道走廊。不過，其他北約會員國認為，目前巴黎和柏林政府與克宮的對話帶來的是反效果，而且可能正中普廷下懷。

英國、波蘭和匈牙利以外的其他中、東歐國家，都懷疑普廷對和平談判是不是認真，會不會接受雙方達成的和平協議也還是個問號。在北約峰會上，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）問其他各國領導人，是否真的相信，就普廷提出的條件談判，有可能成功、並且被接受；了解會議內容的消息人士說，根據杜達的看法，支持這些條件的人就是在支持俄羅斯。

一名東歐國家外交官說，力促烏克蘭，在俄軍未全面撤軍下同意和平協議的人，是在「為普廷辦事」；那些頻繁聯繫普廷的人，「只是為了他們自己國內的選戰才這麼做」。一名英國高層官員也向《彭博》說，英國不相信普廷已經改變對烏克蘭的戰略目標。

至於應該以多大力道增援烏克蘭軍備，盟國之間也意見分歧，英國、波羅的海國家和大部分東歐國家呼籲提供烏克蘭更多武器，包括防空武力，但是也有盟邦擔心，普廷被逼到牆角，會使用大規模毀滅性武器。一名法國官員說，提供坦克、戰機，是火上加油，而且正好中了莫斯科強硬派的圈套。之前馬克宏已經公開排除援助烏克蘭坦克。

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