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    澳洲認定涉隱瞞軍事訓練經歷 遣返中國留學生

    澳洲近期數度盤查中國留學生，認定在中國的大學軍訓課為「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返。圖為2021年9月中國安徽省淮北中學生接受軍訓課程。（法新社資料照）

    澳洲近期數度盤查中國留學生，認定在中國的大學軍訓課為「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返。圖為2021年9月中國安徽省淮北中學生接受軍訓課程。（法新社資料照）

    2022/03/30 00:49

    〔中央社〕中國外交部今天說，近期澳洲數度對中國留學生進行盤查，檢查手機及個人物品，認定大學軍訓課為「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，中方已向澳方提出嚴正交涉。

    據環球網，中國外交部29日下午召開例行記者會。發言人汪文斌答覆記者提問時表示，近期澳洲邊境執法人員數次針對中國赴澳留學人員入境雪梨進行無端盤查，檢查手機及個人物品，並將中國大學組織軍訓認定為所謂的「軍事訓練」，以「隱瞞軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，損害中國赴澳留學人員的正當合法權益。

    他說，中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出嚴正交涉，駐澳使領館已於第一時間向中國相關留學生提供了領事協助。

    汪文斌說，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳。敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。

    中國日報28日報導引述知情人士稱，近日，一名中國赴澳洲留學生在雪梨國際機場入境時遭澳方無端盤查，後被遣返。

    報導稱，該名留學生從自助通道入境，提取行李後，被澳邊境執法人員攔截盤問並檢查其手機和行李，但未查到違法違規物品。澳執法人員將中國大學組織軍訓認定為所謂「軍事訓練」，以其隱瞞所謂「軍事訓練」經歷為由拒絕入境並當場取消簽證。

    消息人士並稱，一個月前，另一名中國赴澳留學生在雪梨國際機場入境時遭澳邊境執法人員無端盤查，後被遣返。澳方在手機中發現其在中國國內就讀大學期間部分軍訓照片，以其隱瞞所謂「軍事訓練」經歷為由拒絕入境，當場通知其簽證被取消並原路遣返。

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