烏百萬網紅貓逃難法國 募善款救濟祖國受難動物

烏克蘭網紅貓Stepan。（圖翻攝自IG@loveyoustepan）

2022/03/29 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後生靈塗炭，戰火波及無數人與動物，不少收容所的動物與人員因種種難題，持續受困於戰區周圍，除了隨時面臨遭砲火襲擊的風險，也因戰爭而糧食、物資短缺，生存益發困難。全球知名的烏克蘭網紅貓斯捷潘（Stepan），已經募得超過1萬美元（約新台幣28萬8000元），將用來救濟祖國受難動物。

Stepan來自烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv），是一隻充滿好奇心，有時候又有點天然呆的虎斑貓，常常出現可愛又傻傻的模樣，在IG擁有超過123萬名粉絲。戰爭開打後，Stepan的社群平台一度停更了2週，讓全球粉絲十分擔心，幸好日前Stepan的飼主安娜（Anna）發出照片與貼文向大家報平安，並表示已與貓咪一起安全抵達法國，讓粉絲鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

3月28日，安娜發文宣布已募得1萬多美元善款，將捐贈給6家烏國動保團體，包括Happy Paw、UaAnimals、Plushka，以及 Mykolayiv Zoo 和 12 Months Zoo等。

安娜感謝捐贈者，並表示善款將用於「為烏克蘭的動物提供體面的護理和治療」。

Stepan在IG與TikTok平台上，皆是「百萬粉絲等級」網紅，無論飼主安娜拿出什麼新道具，又想耍什麼新花招，牠總是擺出「厭世又淡定的招牌表情」，與輕鬆的背景音樂、不斷閃爍的氣氛燈還有紅酒皆形成強烈對比，療癒了許多粉絲的心，也成功吸引更多人關注。

Stepan厭世又淡定的招牌表情。（圖翻攝自IG@loveyoustepan）

Stepan為祖國受難動物募得善款。（圖翻攝自IG@loveyoustepan）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法