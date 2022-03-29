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    防北韓進一步挑釁 美日韓參謀長夏威夷會談

    美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino，左一）、南韓聯合參謀本部議長元仁哲（左二）、日本防衛省統合幕僚長山崎幸二（左三）、美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley，左四）和美國前印太司令戴維森（Philip Davidson，左五）。（資料照，圖擷取自日本自衛隊）

    美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino，左一）、南韓聯合參謀本部議長元仁哲（左二）、日本防衛省統合幕僚長山崎幸二（左三）、美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley，左四）和美國前印太司令戴維森（Philip Davidson，左五）。（資料照，圖擷取自日本自衛隊）

    2022/03/29 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部29日表示，美國、日本、南韓3國的參謀長於30日將在夏威夷舉行會談，討論朝鮮半島和東北亞的安全與穩定。

    《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部聲明說，美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）、日本防衛省統合幕僚長山崎幸二和南韓聯合參謀本部議長元仁哲將在夏威夷時間30日下午4時，舉行三邊參謀長會議（Tri-CHOD）。

    此次會議就在北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）不久後舉行，美日韓三方強烈譴責北韓進行武力示威，並表明將共同應對朝鮮問題的意志，預計三方將在會上討論北韓進一步發起挑釁的可能性，並就應對方案進行探討。

    聲明指出，元仁哲還將在夏威夷與美軍高階軍官會面，包括美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上將，就深化雙邊聯盟進行會談。

    美日韓參謀總長上次會面是在2021年4月，當時他們參加了阿奎利諾接任印太司令的就職典禮。

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