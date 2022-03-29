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    無畏俄羅斯狂炸學校 基輔透過網路重建學童受教管道

    俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭教育機構，大約有656所各級學校因為戰火損壞，另有74所學校被完全摧毀。圖為基輔一處受損的學校。（路透）

    俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭教育機構，大約有656所各級學校因為戰火損壞，另有74所學校被完全摧毀。圖為基輔一處受損的學校。（路透）

    2022/03/29 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，使無辜平民逃難，學童不僅被迫中斷學業，連生命都面臨威脅；對此，基輔官員試圖重啟學童求學之路，在28日透過志願教師、善款等協助，在網路上架設線上學校，希望維持學童的學業，也望藉此協助學童排解巨大壓力。

    根據《環球郵報》報導，基輔線上學校自28日起開設，已有上千名學童透過網路加入基輔各學校所提供的不同課程；基輔市長克里契科表示，復學對於協助學童求學與排解戰爭壓力至關重要，「讓這座城市在嚴格戒嚴令下維持運作是一項重要任務，俄羅斯人想嚇唬我們，但這是行不通的，我們不會放棄」。

    根據聯合國兒童基金會統計，自俄羅斯入侵行動以來，估計有150萬名兒童離開烏克蘭，還有數百萬人在國內流離失所，他們多數無法使用筆電與網路，老師們則選擇逃難或從軍；除此之外，俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民設施，其中包括教育機構，大約有656所各級學校因為戰火損壞，另有74所學校被完全摧毀，未受損的校舍則多數被改成難民避難所，增加戰事期間執行教育計畫的難度。

    有不少志工響應此計畫，烏克蘭教師則勇敢挺身，在防空洞中打開筆電重新執教，歐洲各地有學校開設線上名額給烏克蘭學童，歐盟也承諾將提供資金協助烏克蘭線上教學計畫。

    烏克蘭教育官員也因應戰事，重新設計了學分、課程與考試門檻；烏克蘭教育和科學部長什卡爾萊表示，目前烏克蘭24州有13州已透過網路或實體授課恢復教學，「我們正在盡己所能，確保每個孩子無論身在何處，都能享有平等的受教機會」。

    人口外移也讓官員憂慮烏克蘭優秀人才外移，或被其他歐洲學校吸收；什卡爾萊指出，現在政府正試圖通過簡化大學入學要求來留住本土人才，也呼籲歐盟協助烏克蘭進一步建立線上教育平台，為人在國外的烏克蘭難民創造更多在家鄉學習的機會，這樣他們就能「重返並一起建立一個全新的烏克蘭」。

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