「我們挺得住！」烏第2大城沙包護雕像 清道夫砲火下堅持掃街

哈爾科夫是一座文化和歷史之城，有大約 50座重要古蹟將用沙包保護。（法新社）

2022/03/28 22:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）擁有150萬人口，自2月24日俄軍入侵以來，一直遭到猛烈砲擊，統計有1千多座建築物受損。當地居民自發在烏克蘭詩人著名詩人塔拉斯‧舍甫琴科的紀念雕像旁堆起沙包，以保護雕像不受砲擊影響；當地清潔員也堅守崗位、冒著炮火出勤，清理街上的瓦礫、垃圾等，展現當地居民不屈的抗敵精神。

舍甫琴科（Taras Shevchenko，1814年3月9日－1861年3月10日）是烏克蘭19世紀最重要的吟遊詩人及文壇巨匠，他透過詩歌號召烏克蘭脫沙皇俄國統治，成為烏克蘭的民族英雄。自1991年脫離蘇聯獨立以來，烏克蘭每個城市都有以舍甫琴科為名的廣場或大道，位於基輔全國規模第一的大學也是以他的名字命名。

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《法新社》報導，哈爾科夫的舍甫琴科雕像於1935年豎立，高16公尺，是自1994年附近海濱空地的列寧雕像被拆除以來，哈爾科夫最大的雕像。面對俄軍炮火，工作人員在這座黑色鑄鐵雕像周圍，搭乘起重設備、忙著堆起防護沙包。

幫忙堆沙包的72歲退休人員佩特羅（Petro）說：「我們必須保 護這座城市，這樣後代子孫才知道我們所經歷的一 切。」 根據市府說法，哈爾科夫是一座文化和歷史之城，有大約50座重要古蹟將用沙袋保護。佩特羅說，「我們希望這些古蹟將再延續千年。」

據英國《衛報》報導，哈爾科夫是南部港市馬立波（Mariupol）以外，挨俄軍炮火轟炸最慘烈的城市，數以百計居民死亡、數千人受傷，市內的停屍間一時間難以處理每天新增的死屍，而當地清潔隊清理街道時都須穿防彈衣，垃圾車車身佈滿了遭炮彈碎片擊中的彈孔，車斗經常載滿建築物瓦礫。

清潔隊司機阿龐楚克（Ihor Aponchuk）每天開著垃圾車穿梭如同鬼城的市區，他說：「他們（俄軍）可以想炸就炸，但我們挺得住。」

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