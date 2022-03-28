趕建吉林方艙醫院 逾百中國農民爆飢寒交迫無人聞問

中國傳出有百餘農民先前被找去協助趕工在吉林市的方艙醫院，但趕工完後卻被留置在衛生不佳的簡陋大樓，並傳出有40多人染疫及無故捱餓。圖為位於遼寧趕建中的方艙醫院，示意圖。（路透）

2022/03/28 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期急遽升溫，包含吉林、上海都是疫情重災區，但媒體消息指出，有百餘農民先前被找去協助趕工在吉林市的方艙醫院，但趕工完後卻被留置在衛生不佳的簡陋大樓，並傳出有40多人染疫及無故捱餓，相關消息引發議論，網友也呼籲徹查，但目前許多相關內容已被刪除。

綜合媒體報導，本月26日在微信上傳出一篇文章，標題為《搶建方艙醫院的農民工請求幫助》，內容指有160名農民在15日從哈爾濱被找去吉林市協助建設方艙醫院，當天下午一抵達，連飯都沒吃就立刻開工，之後更是「5天5夜沒怎麼睡覺休息」，連休息的地方也沒有及時搭建，每天又冷又餓的趕工，不僅水都凍冰，盒飯也都不夠吃。

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更誇張的是，在趕工5天完成方艙醫院後，這些人又被連夜送到吉林市的一個破舊、垃圾滿地飛的一棟樓中住宿，該處環境相當惡劣，連被子也都不知道哪些人遺留下來的，有農民稱「我們連該去哪裡隔離都不知道，就把我們弄到垃圾場屋子裡住了」。

直到21日，才有人員對他們進行核酸檢測，23日則發現160人當中有超過40人染疫，但一直到23日晚間，這些農民連飯都沒得吃。文章為此呼籲，「農民工也是人」，希望當局給予幫助。

這番內容隨即引發網路熱議，也有自稱是參與建設的農民在在微博以「v孤勇者v」發文表示，當局不僅隱瞞工地疫情，還不付給工人工資及隔離費等。

但相關內容被媒體報導後，在微博及微信公眾號傳開的公開信大多都被刪除，港媒「香港明報」報導更指，最先在網路傳播公開信的一名「鋼筋工」，經再次撥打其手機發現，已經顯示無法接通。至於「v孤勇者v」也將相關文章刪除，昨日則在微博發文稱，當局已經為他們提供安穩住處和應有條件，「懇請各位媒體愛心人士等等不用再擴散這件事了…我們遇到的困難確實已經解決了」，另有農民則對媒體表示「不敢發了，怕影響大擔刑事責任，政府官員給我們掛電話稱我們違法。」

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中國傳出有百餘農民先前被找去協助趕工在吉林市的方艙醫院，但趕工完後卻被留置在衛生不佳的簡陋大樓，並傳出有40多人染疫及無故捱餓。（圖擷自網路）

中國傳出有百餘農民先前被找去協助趕工在吉林市的方艙醫院，但趕工完後卻被留置在衛生不佳的簡陋大樓，並傳出有40多人染疫及無故捱餓。（圖擷自網路）

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