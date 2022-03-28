德國可能採購以色列「箭式3型」 專用於反制彈道飛彈

德媒報導指出德國可能採購以色列的「箭式3型」飛彈，應對俄國威脅。圖為以色列發射「箭式3型」飛彈。（法新社）

2022/03/28 10:46

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因應俄羅斯潛在威脅 德總理證實將採購飛彈防禦系統

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）27日接受德媒訪問時證實，德國正考慮購買飛彈防禦系統，抵禦俄羅斯的潛在威脅。有德媒報導指出，德國可能採購以色列的「箭式3型」（Arrow 3）反彈道飛彈。而「箭式3型」飛彈專門用於攔截飛行至大氣層外的各種彈道飛彈、洲際飛彈的分導彈頭。

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德媒《圖片報》先前曾報導，蕭茲與德國聯邦國防軍參謀總長佐恩（Eberhard Zorn）會面時就討論射程能夠覆蓋德國全境的飛彈防禦系統，《圖片報》報導指出，德國可能採購以色列的「箭式3型」反彈道飛彈。針對報導，德國國防部拒絕評論，以色列國防部沒有回應。

社會民主黨議員施瓦茲（Andreas Schwarz）認為，德國必須更好地保護自己免受俄羅斯的威脅，以色列的「箭式3型」系統就是一個很好的方案。德國聯邦議院國防委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）則說，德國應該考慮關於防禦飛彈的各項選擇，包括發射彈道會進入太空的高空彈道飛彈。

「箭式3型」由色列國營航空工業公司和美國波音公司合作研發，該系統分為2型和3型，採用多節式設計，分別可攔截300至1000公里、1000至2000公里的彈道飛彈或其他飛行器。此次被提及的「箭式3型」，主要用於攔截攜帶核彈頭的長程飛彈，包括大氣層外的各種彈道飛彈、洲際飛彈的分導彈頭等。

2013年2月25日，以色列國防部宣布，成功完成「箭式3型」飛彈試射。2017年1月18日，「箭式3型」飛彈防禦系統防空系統正式成軍服役。諸多以色列專家認為，「箭式3型」有作為反衛星飛彈的可能性。「箭式3型」負責攔截大氣層外的飛彈，與「箭式2型」、「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David’s Sling）等飛彈防禦系統共同構築以色列的飛彈分層防禦體系。

箭式3型飛彈已知性能諸元：

飛行速度：極音速（超過5馬赫）

導引系統：被動紅外導引和主動雷達導引

資料來源：外媒、維基百科

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