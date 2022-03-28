因應俄羅斯潛在威脅 德總理證實將採購飛彈防禦系統

德國總理蕭茲表示，德國正在考慮購買飛彈防禦系統。圖為以色列「箭式3型」反彈道飛彈。（法新社）

2022/03/28 09:53

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德媒爆德國擬採購以色列「箭式3型」 專用於反制彈道飛彈

〔即時新聞／綜合報導〕因應潛在的俄羅斯軍事威脅，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）27日接受德媒訪問時證實，德國正在考慮購買飛彈防禦系統，抵禦俄羅斯的潛在威脅。

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綜合外媒報導，蕭茲27日接受《德國第一電視台》（ARD）訪問時，被問到德國是否會購買和以色列「鐵穹」類似的飛彈防禦系統時，蕭茲表示：「這當然是我們正在討論的問題之一，而且理由非常充分。」不過蕭茲並沒有說明德國正在考慮購買哪一款飛彈防禦系統。

至於德國是否打算採購比現有的愛國者系統射程更遠的飛彈防禦系統時，蕭茲則強調：「我們要意識到，我們有一個準備用暴力來維護自身利益的鄰居（指俄羅斯）。」

德媒《圖片報》先前曾報導，蕭茲與德國聯邦國防軍參謀總長佐恩（Eberhard Zorn）會面時討論的話題中，就包含射程能夠覆蓋德國全境的飛彈防禦系統，《圖片報》報導指出，德國可能採購以色列的「箭式3型」（Arrow 3）反彈道飛彈。針對報導，德國國防部拒絕評論，以色列國防部沒有回應。

社會民主黨議員施瓦茲（Andreas Schwarz）認為，德國必須更好地保護自己免受俄羅斯的威脅，政府必須迅速在德國建立飛彈防禦系統，以色列的「箭式3型」系統就是一個很好的方案。德國聯邦議院國防委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）則表示，德國應該考慮關於防禦飛彈的各項選擇，包括發射彈道會進入太空的高空彈道飛彈。

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