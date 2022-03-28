北韓試射飛彈影像疑點多 韓美聯手分析：不是「火星17型」

南韓和美國雙方聯手分析，最終研判北韓24日所發射的是「火星-15」型的洲際彈道飛彈（ICBM），而不是新型「火星-17」飛彈。圖為北韓1月5日試射飛彈。（美聯社）

2022/03/28 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓24日下午從平壤順安機場向東部海域發射洲際彈道飛彈，並聲稱為歷來威力最強的新型洲際彈道飛彈「火星17型」，引發日韓等高度關注。不過經過南韓和美國雙方聯手分析，最終研判北韓近日所發射的是「火星15型」的洲際彈道飛彈（ICBM），而非新型「火星17」飛彈。

根據《韓聯社》報導，南韓政府和軍方等多名消息人士昨（27日）表示，美國、南韓共同對北韓在3月24日發射的飛彈進行精密分析，發現一些「關鍵性疑點」，包括北韓所發射的洲際彈道飛彈只有2個噴管，此特點與「火星15型」相同，不過「火星17型」卻有4個噴管，且第一級火箭的燃燒時間也近似「火星15型」。

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韓美雙方，針對北韓日前宣稱成功發射「火星17型」飛彈後，其發布的導彈試射照片、影片等進行細部分析，專家認為，這些影像是經過編輯與加工，推測實為北韓過去的試射畫面；另，部分專家指出，北韓公開的照片和影片，與當日實際天氣狀況不同，因此質疑北韓成功發射「火星17型」飛彈。

據悉，北韓這次為高仰角發射飛彈，飛彈軌跡和約4年前最後一次所發射的「火星15型」型類似，不過射高和射程有增加。

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