叛軍軍頭急催「公投入俄」 烏克蘭：假公投不會有法律效力

2022/03/27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭31天,針對烏東叛軍領袖今(27)日稱將儘快「公投入俄」,烏克蘭外交部強硬回應表示,假公投不會有法律效力,只會讓俄羅斯的國際孤立程度惡化。

據《路透》報導,俄羅斯侵略烏克蘭久攻不下,烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)叛軍軍頭今(27)日對外宣布,將在「最短時間」內舉辦公投加入俄羅斯聯邦。對此,烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)今(27)日直言,假公投將不會具有法律效力。

尼柯蘭科在聲明中表示:「在臨時佔領區內舉行的任何假公投都是無效的,並不具有任何法律效力。相反地,此舉只會讓國際社會對俄進行更強烈的回應,加劇俄羅斯在國際上的孤立。」

報導指出,俄羅斯2014年就曾在軍事佔領烏克蘭克里米亞半島後,以「入俄公投」的壓倒性同意結果,併吞克里米亞。然而,此舉不但不受烏克蘭和國際社會承認,西方各國也因此對俄展開制裁。

據悉,俄羅斯上(2)月24日單方面承認烏東親俄叛軍所組建的盧甘斯克(Luhansk)及頓涅茨克(Donetsk)共和國獨立,並以「保護」2國人民為藉口,要對烏克蘭展開目標為「非軍事化」、「去納粹化」的「特別軍事行動」,如今烏東叛軍著急籌辦「入俄公投」,與2014年克里米亞被兼併的情形高度相似。

