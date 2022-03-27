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    叛軍軍頭急催「公投入俄」 烏克蘭：假公投不會有法律效力

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko，見圖）表示，烏東叛軍軍頭稱將「公投入俄」，假公投不會有法律效力，只會讓俄羅斯的國際孤立程度惡化。（圖取自烏克蘭官方臉書）

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko，見圖）表示，烏東叛軍軍頭稱將「公投入俄」，假公投不會有法律效力，只會讓俄羅斯的國際孤立程度惡化。（圖取自烏克蘭官方臉書）

    2022/03/27 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭31天，針對烏東叛軍領袖今（27）日稱將儘快「公投入俄」，烏克蘭外交部強硬回應表示，假公投不會有法律效力，只會讓俄羅斯的國際孤立程度惡化。

    《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭久攻不下，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）叛軍軍頭今（27）日對外宣布，將在「最短時間」內舉辦公投加入俄羅斯聯邦。對此，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）今（27）日直言，假公投將不會具有法律效力。

    尼柯蘭科在聲明中表示：「在臨時佔領區內舉行的任何假公投都是無效的，並不具有任何法律效力。相反地，此舉只會讓國際社會對俄進行更強烈的回應，加劇俄羅斯在國際上的孤立。」

    報導指出，俄羅斯2014年就曾在軍事佔領烏克蘭克里米亞半島後，以「入俄公投」的壓倒性同意結果，併吞克里米亞。然而，此舉不但不受烏克蘭和國際社會承認，西方各國也因此對俄展開制裁。

    據悉，俄羅斯上（2）月24日單方面承認烏東親俄叛軍所組建的盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）共和國獨立，並以「保護」2國人民為藉口，要對烏克蘭展開目標為「非軍事化」、「去納粹化」的「特別軍事行動」，如今烏東叛軍著急籌辦「入俄公投」，與2014年克里米亞被兼併的情形高度相似。

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