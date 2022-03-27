疫情擋不住了？ 上海市宣布明起「分區分批封城」

中國上海市宣布明起「分區封城」。（路透）

2022/03/27 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地近日接連爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，直轄市上海也是重災區之一。疫情發生後上海封城傳聞四起，但當局堅持「不能封城」。不料今（27）日晚間卻政策大轉彎，宣布28日起「分區分批」封城，封控區域所有人員「足不出戶」。

綜合中媒報導，上海市疫情防控工作領導小組今日晚間公告，為遏止疫情擴散，盡快實現「社會面動態清零」，決定在上海市全市範圍展開「切塊式、網格化核酸篩查」，自28日上午5時起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。

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公告指出，封控區域內住宅社區實施「封閉式管理」，所有人員「足不出戶」，人員與車輛只進不出，外送及快遞實施無接觸配送，不得進入住宅社區。封控區域內公車、地鐵、計程車等運輸工具均停運，其餘車輛「非必要不上路」，除民生服務業外所有企業實施「封閉生產」或居家辦公。

公告說明，第一批封控區域為浦東、浦南及毗鄰區域，封閉時間為3月28日上午5時至4月1日上午5時；第二批封控區域為浦西地區，封閉時間為4月1日凌晨3時至4月5日凌晨3時。

中國今公告新增1217例本土確診與4333例本土無症狀感染，合計5550例本土病例。上海市則新增47例確診與2631例無症狀感染，合計2678例本土病例，佔中國境內本土病例近半。

上海疫情擴大後，封城傳聞四起，當局曾表示「不必封城」、「封城將影響國家和全球經濟」等說法，力求「動態清零」，如今卻政策大轉彎。

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