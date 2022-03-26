拜登在波蘭會見烏克蘭難民 稱普廷為「屠夫」

拜登在波蘭華沙的國家體育場訪問烏克蘭難民，他身後是波蘭總理莫拉維茨奇。（法新社）

2022/03/26 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今（26）日在波蘭首都華沙與烏克蘭難民見面，他事後表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是個「屠夫」（butcher）。

綜合外媒報導，拜登今日先與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談。他對杜達表示，他理解波蘭「正在承受著一股重責大任，但這應要由北大西洋公約組織（NATO）全體共同承擔」。

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拜登又稱北約的共同防禦協議是「一項神聖的承諾」，他同時也談到了普廷，「我認為普廷指望北約會分崩離析，但他一直做不到這點，我們總是團結並肩。」

拜登稍後前往華沙的國家體育場（Stadion Narodowy）訪問烏克蘭難民，當隨行記者問他，見到這些難民讓他對普廷有何感想時，拜登回答：「他是個屠夫。」

拜登今日稍早也與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）見過面。列茲尼科夫事後在推特上表示，他感到審慎樂觀（ cautiously optimistic）。

拜登與波蘭總理莫拉維茨奇勾肩搭背。（歐新社）

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