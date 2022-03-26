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    清庫存？ 傳俄軍撤退留下「古董」繃帶 被笑「比士兵還要老」

    近日傳出烏軍繳獲俄軍留下44年前的繃帶，被網友笑說繃帶「比士兵年紀還要老」。（圖取自推特）

    近日傳出烏軍繳獲俄軍留下44年前的繃帶，被網友笑說繃帶「比士兵年紀還要老」。（圖取自推特）

    2022/03/26 20:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，後勤卻屢傳問題，不僅日前爆出俄羅斯口糧已過期7年，近日更傳出烏軍繳獲俄軍留下44年前的繃帶，被網友笑說繃帶「比士兵年紀還要老」。

    根據《ITV News》報導，烏克蘭軍隊在烏南尼古拉耶夫（Mykolaiv）擊退俄軍，並繳獲俄軍所留下的老舊設備，其中竟有1978年、距今44年前的戰術繃帶，顯見俄軍「裝備不良」的情況相當嚴重。

    有國外網友就酸說，俄軍使用的老舊繃帶，「比在烏克蘭的俄羅斯士兵本身還要老，這有點像是俄羅斯士兵食用過期多年的口糧」。台灣網友也笑說「繃帶的軍階比使用者還高」、「這玩意兒應該稱為展覽用，是放在博物館裡頭的」、「根本是古董吧」、「消庫存嗎？」、「用了應該會受感染死得更快」。

    東歐網媒《NEXTA》日前分享一段影片，指出烏克蘭士兵繳獲的俄軍口糧，竟然已過期7年，連拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）也傻眼直呼「這真是災難」。

    外媒指出，俄軍在此次戰事使用距今44年前的戰術繃帶，顯見俄軍「裝備不良」的情況相當嚴重。（圖取自推特）

    外媒指出，俄軍在此次戰事使用距今44年前的戰術繃帶，顯見俄軍「裝備不良」的情況相當嚴重。（圖取自推特）

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