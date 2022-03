清庫存？ 傳俄軍撤退留下「古董」繃帶 被笑「比士兵還要老」

2022/03/26 20:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,後勤卻屢傳問題,不僅日前爆出俄羅斯口糧已過期7年,近日更傳出烏軍繳獲俄軍留下44年前的繃帶,被網友笑說繃帶「比士兵年紀還要老」。

根據《ITV News》報導,烏克蘭軍隊在烏南尼古拉耶夫(Mykolaiv)擊退俄軍,並繳獲俄軍所留下的老舊設備,其中竟有1978年、距今44年前的戰術繃帶,顯見俄軍「裝備不良」的情況相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

有國外網友就酸說,俄軍使用的老舊繃帶,「比在烏克蘭的俄羅斯士兵本身還要老,這有點像是俄羅斯士兵食用過期多年的口糧」。台灣網友也笑說「繃帶的軍階比使用者還高」、「這玩意兒應該稱為展覽用,是放在博物館裡頭的」、「根本是古董吧」、「消庫存嗎?」、「用了應該會受感染死得更快」。

東歐網媒《NEXTA》日前分享一段影片,指出烏克蘭士兵繳獲的俄軍口糧,竟然已過期7年,連拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯(Artis Pabriks)也傻眼直呼「這真是災難」。

IMAGE of outdated field dressing FROM 1978 left behind by retreating Russian soldiers near Mykolaiv. This is older than the Russian soldiers themselves in Ukraine. This is similar to the rations that Russian soldiers had which had expired years ago. #Putin #Russia #Ukraine pic.twitter.com/LwsIzm5kgL