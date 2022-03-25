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    感謝支援！ 俄軍大失血 烏克蘭戰車比開戰前多出43輛

    美國《富比士》軍事記者艾克塞引用軍事網站的數據指出，自俄侵烏以來，烏軍已損失74輛戰車，但擄獲117輛敵方戰車，代表烏軍擁有比戰事發生前更多的戰車，此為示意圖，與新聞無關。（路透）

    美國《富比士》軍事記者艾克塞引用軍事網站的數據指出，自俄侵烏以來，烏軍已損失74輛戰車，但擄獲117輛敵方戰車，代表烏軍擁有比戰事發生前更多的戰車，此為示意圖，與新聞無關。（路透）

    2022/03/25 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵，更在多處戰鬥中擄獲俄軍武器裝備與戰車，俄軍戰損慘重。美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）引用軍事網站「Oryx」的數據指出，自俄侵烏以來，烏軍已損失74輛戰車，但擄獲117輛敵方戰車，代表烏軍擁有比戰事發生前更多的戰車。

    烏克蘭國防部24日在官方臉書發文指稱，自俄羅斯2月24日入侵至3月24日上午6點整，烏軍至少摧毀俄軍530輛戰車。艾克塞則撰文指出，自俄羅斯展開入侵行動以來，烏軍已經損失74輛戰車，但至少擄獲117輛俄軍戰車，等於多出43輛，「烏克蘭軍隊現在實際上可能比一個月前擁有更多的戰車」。

    文章指出，烏軍損失的74輛戰車中，俄軍至少擄獲其中的37輛，「但不足以彌補因各種原因而損失的約274輛戰車」。

    事實上，烏克蘭武裝部隊日前才發文「感謝」俄軍又免費贈送大量火砲、彈藥與武器，讓烏軍直接接收，網友見狀也笑說「真的可以授與普廷新稱號了：東歐運輸大隊長」、「俄羅斯真的是最大彈藥支援國沿路噴裝備」。

    近日一名俄軍士兵開著戰車繳械投降，戰爭結束後將可獲得1萬美元賞金。（圖取自Victor Andrusiv臉書）

    近日一名俄軍士兵開著戰車繳械投降，戰爭結束後將可獲得1萬美元賞金。（圖取自Victor Andrusiv臉書）

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