感謝支援！ 俄軍大失血 烏克蘭戰車比開戰前多出43輛

2022/03/25 19:58

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵,更在多處戰鬥中擄獲俄軍武器裝備與戰車,俄軍戰損慘重。美國《富比士》(Forbes)軍事記者艾克塞(David Axe)引用軍事網站「Oryx」的數據指出,自俄侵烏以來,烏軍已損失74輛戰車,但擄獲117輛敵方戰車,代表烏軍擁有比戰事發生前更多的戰車。

烏克蘭國防部24日在官方臉書發文指稱,自俄羅斯2月24日入侵至3月24日上午6點整,烏軍至少摧毀俄軍530輛戰車。艾克塞則撰文指出,自俄羅斯展開入侵行動以來,烏軍已經損失74輛戰車,但至少擄獲117輛俄軍戰車,等於多出43輛,「烏克蘭軍隊現在實際上可能比一個月前擁有更多的戰車」。

請繼續往下閱讀...

文章指出,烏軍損失的74輛戰車中,俄軍至少擄獲其中的37輛,「但不足以彌補因各種原因而損失的約274輛戰車」。

事實上,烏克蘭武裝部隊日前才發文「感謝」俄軍又免費贈送大量火砲、彈藥與武器,讓烏軍直接接收,網友見狀也笑說「真的可以授與普廷新稱號了:東歐運輸大隊長」、「俄羅斯真的是最大彈藥支援國沿路噴裝備」。

Ukraine has lost at least 74 tanks—destroyed or captured—since Russia widened its war on the country starting the night of Feb. 23. But Ukraine has captured at least 117 Russian tanks, according to open-source-intelligence analysts https://t.co/896fMO5N4u