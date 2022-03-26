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    勇猛！美退伍軍人赴烏參戰 公布前線俄軍戰車、裝甲車遭擊毀影片

    美國退伍軍人瓦斯奎茲前往烏俄前線作戰，並公布俄軍戰車和裝甲車遭擊毀的畫面。（圖擷自推特，本報合成）

    美國退伍軍人瓦斯奎茲前往烏俄前線作戰，並公布俄軍戰車和裝甲車遭擊毀的畫面。（圖擷自推特，本報合成）

    2022/03/26 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯入侵後，總統澤倫斯基呼籲國際傭兵一起協助抗俄，美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez）隨即放下裝潢公司的工作響應號召，前往烏俄前線作戰，並PO出俄軍戰車和裝甲車遭擊毀的畫面。

    《衛報》報導，來自美國康乃狄克州的瓦斯奎茲於3月15日抵達波蘭，隔天就越過邊境進入烏克蘭，接著18日從烏西利維夫被派往前線戰區。他除了個人參戰之外還帶了好幾架監控用無人機過來，藉此掌握戰場狀況。

    瓦斯奎茲25日在推特表示，他們的部隊反攻1座被俄軍占領的村落，最後成功拿下並解救遭受欺壓的村民，過程中有7輛俄軍戰車、裝甲車被毀，並且有不少俄軍士兵陣亡。

    相關影片請見︰

    美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez，戴頭盔者）前往烏俄前線作戰。（圖擷自James Vasquez推特）

    美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez，戴頭盔者）前往烏俄前線作戰。（圖擷自James Vasquez推特）

    瓦斯奎茲PO出俄軍戰車和裝甲車遭擊毀的畫面。（圖擷自James Vasquez推特）

    瓦斯奎茲PO出俄軍戰車和裝甲車遭擊毀的畫面。（圖擷自James Vasquez推特）

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