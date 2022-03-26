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    北韓洲際飛彈射程達美東 外媒：中國態度與過往截然不同

    北韓24日發射「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），射程涵蓋美國東岸，是該國自2017年來發射最強大的飛彈。（路透）

    北韓24日發射「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），射程涵蓋美國東岸，是該國自2017年來發射最強大的飛彈。（路透）

    2022/03/26 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓24日發射「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），射程涵蓋美國東岸，是該國自2017年來發射最強大的飛彈，凸顯平壤在將核彈打到美國本土任意位置的軍事目標上取得進展，有外媒特刊專文，統整國際社會包括中國對此事件的反應。

    根據《美國之音》報導，北韓24日進行「火星-17」試射，該國最高領導人金正恩親赴現場視導整個過程，並對外宣稱「將在與美國長期對峙的同時，持續發展核戰威懾力」。

    聯合國在試射當天便公開強力譴責北韓，而同樣位於朝鮮半島的南韓軍方，則發射了彈道飛彈與空對地飛彈作為回應，證明其有能力精準打擊飛彈發射場、指揮所與類似設施，這也是南韓自2017年以來首次類似行動。

    而美國總統拜登與日本首相岸田文雄也在七大工業國集團（G7）峰會上先後譴責北韓，日本防衛大臣更表示，在世界應對俄羅斯入侵烏克蘭之際，北韓加劇對國際社會的挑釁是絕對難以原諒的行為。

    值得注意的是，在北韓試射ICBM當天，中國外交部發言人汪文斌被問及中方立場時，表示「希望各方著眼朝鮮半島和平穩定大局，堅持對話協商的正確方向，推近半島問題的政治解決過程」。

    對此，《美國之音》回顧過往類似情況下中方的回應，認為本次汪文斌的回應與過往有明顯區別。

    文章指出，歷年北韓進行洲際彈道飛彈試射時，中方第一時間的回應中均可見到「嚴重關切」、「強烈反對」、「強烈敦促北韓遵守安理會協議」等語句，但這次汪文斌發言中完全避開上述字詞，甚至連「北韓」兩字都沒有直接點出，似乎試圖模糊焦點，將北韓與受威脅的其他國家混為一談。

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