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    雙肺移植救了末期肺癌患者 美寫下成功案例

    54歲的末期肺癌患者庫里今年1月時的狀況。（法新社）

    54歲的末期肺癌患者庫里今年1月時的狀況。（法新社）

    2022/03/25 00:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國西北大學醫學院附屬醫院24日宣佈，成功為一名末期肺癌患者進行了雙肺移植，術後6個月狀況良好，也沒發現癌細胞。這項成果為已經處於癌細胞轉移階段的癌症患者帶來新的治療希望。

    《法新社》報導，這名54歲患者庫里（Albert Khoury）沒有抽菸習慣，去年9月25日在西北大學醫院進行7小時手術，移植雙肺。現在術後6個月，新的肺運作良好，他的體內也沒有癌細胞跡象。

    西北大學醫學院附屬醫院心臟胸腔外科主任巴拉特（Ankit Bharat）說，「肺癌患者肺部移植，極為罕見，僅有少數案例報告」，他說，「對於四期癌症患者來說，肺部移植被認為是完全『不行』，但是因為亞伯特的腫瘤部位只限於胸腔，我們有信心能夠在手術過程中，清除所有癌細胞，挽救他的性命。」

    由於只要有癌細胞殘留，就很有可能在患者移植器官後使用免疫抑制藥物預防排斥時增生，因此，外科醫師通常不願對這類患者進行器官移植。過去的少數案例也並非都成功。

    庫里是2020年初診斷出一期肺癌，但是當時因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，沒有立即接受治療，到了當年7月病情惡化到二期，做了幾輪化療，仍擋不住癌細胞擴散，最終進入四期，被告知沒有生存機會，這時他獲知巴拉特這項療法。

    現在庫里過著正常的生活，能工作、能去健身，而不需要呼吸輔助器。他說，「我的人生從0到100，都是因為西北大學醫院」，過去1年多他臉上沒有笑容，「現在我笑口常開」。

    西北大學醫學院附屬醫院今年1月拍攝末期肺癌患者庫里移植的新肺狀況。（法新社）

    西北大學醫學院附屬醫院今年1月拍攝末期肺癌患者庫里移植的新肺狀況。（法新社）

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