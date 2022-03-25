北約點名中國支持俄羅斯 解放軍連夜發聲明撇清

中國國防部發言人吳謙除了宣稱有關中方私下軍援俄羅斯的指控都是假消息，還反過來要美國交代清楚在烏克蘭研究生化武器的傳言，不要用假消息蒙混過去。（取自網路）

2022/03/25 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國遲遲未表態譴責，甚至不斷有消息傳出北京私下軍援俄羅斯。對此，中國國防部週四晚於微信公眾號連發數篇文澄清，宣稱有關指控都是假消息。

烏俄戰爭白熱化，各界都認為中國是唯一能左右俄羅斯決定的重要角色，但中國至今仍未跟進國際譴責，甚至責怪以美國為首的西方世界不應援贈軍武給烏克蘭，宣稱比起武器，烏國人民更需要人道物資。此外，西方情報機構紛紛指控北京政府私下經援或軍援俄國，北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日也點名中國，希望中方「不要以任何方式支持俄羅斯」。

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對此，中國國防部24日晚間於微信公眾號 連發數篇文澄清，稱關於所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假信息，有關中方事先知情、默許俄羅斯入侵烏克蘭的說法，也是在抹黑中國。

發言人吳謙宣稱：「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫緩和而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升溫。我們要求美方立即停止這種造謠污衊、無事生非的卑劣行徑」。

此外，吳謙也呼應俄方說法指控美國在烏克蘭擁有多處生物實驗室，進行生化武器研究，要求華府「給世界一個交代」，反嗆：「這些重大原則問題，絕不是一句輕飄飄的『虛假信息』就能搪塞過去的。」

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