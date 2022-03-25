北約點名中國支持俄羅斯 解放軍連夜發聲明撇清
2022/03/25 00:37
〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國遲遲未表態譴責，甚至不斷有消息傳出北京私下軍援俄羅斯。對此，中國國防部週四晚於微信公眾號連發數篇文澄清，宣稱有關指控都是假消息。
烏俄戰爭白熱化，各界都認為中國是唯一能左右俄羅斯決定的重要角色，但中國至今仍未跟進國際譴責，甚至責怪以美國為首的西方世界不應援贈軍武給烏克蘭，宣稱比起武器，烏國人民更需要人道物資。此外，西方情報機構紛紛指控北京政府私下經援或軍援俄國，北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日也點名中國，希望中方「不要以任何方式支持俄羅斯」。
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對此，中國國防部24日晚間於微信公眾號 連發數篇文澄清，稱關於所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假信息，有關中方事先知情、默許俄羅斯入侵烏克蘭的說法，也是在抹黑中國。
發言人吳謙宣稱：「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫緩和而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升溫。我們要求美方立即停止這種造謠污衊、無事生非的卑劣行徑」。
此外，吳謙也呼應俄方說法指控美國在烏克蘭擁有多處生物實驗室，進行生化武器研究，要求華府「給世界一個交代」，反嗆：「這些重大原則問題，絕不是一句輕飄飄的『虛假信息』就能搪塞過去的。」