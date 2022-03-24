軍情動態》北韓再射！ 南韓聯參本部：疑為「火星十七」飛彈

北韓24日下午疑似再發射一枚彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2022/03/24 16:50

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〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天（24日）再次發射一枚彈道飛彈，為今年第12次武力示威。對此，南韓聯合參謀本部研判，北韓今天發射的飛彈很可能是先前試射失敗的「火星十七」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈。

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台灣時間24日下午1點38分，北韓朝東部海域發射疑似彈道飛彈，日本海上保安廳隨後表示，該枚飛彈可能掉落在青森縣附近的專屬經濟海域（EEZ）內。

據《韓聯社》 報導，南韓聯合參謀本部研判，北韓今天下午於平壤順安國際機場以高射角發射超遠程彈道飛彈（ICBM），考慮到飛彈射程，北韓很可能是在試射2020年10月10日首次亮相的「火星十七」新型洲際彈道飛彈。

北韓在今年2月27日和3月5日都以研發衛星為由試射飛彈，當時美韓都認為這兩次試射皆涉及「火星十七」，美國防部本月10日更表示，美方將就此對北韓祭出新制裁。另外，北韓本月16日也疑似發射「火星十七」，但試射失敗。

《韓聯社》表示，若今天北韓真的發射「火星十七」，將會被視為「踩紅線」，美韓可能會採取強硬措施應對。

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