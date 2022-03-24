新加坡鬆綁 擴大開放邊境、戶外不強制戴口罩

總理李顯龍今天宣布將擴大鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數、戶外不再強制戴口罩，以及擴大開放邊境。（法新社）

2022/03/24 15:00

〔中央社〕新加坡Omicron疫情趨穩，新增病例逐步下降。總理李顯龍今天宣布將擴大鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數、戶外不再強制戴口罩，以及擴大開放邊境、簡化檢測與隔離規定。

自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，李顯龍多次親上火線發表全國電視演說，宣布新加坡防疫政策。他今天再度發表演說表示，有鑒於星國疫苗覆蓋率高、Omicron變異株疫情趨緩、人口免疫力增強等考量，新加坡已準備好採取「果斷的步驟朝向與COVID-19共存」。

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李顯龍宣布，自29日起，將進一步鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數從目前最多5人至最多10人；可回到辦公室上班的員工比例提高至75%；放寬大型活動的人數限制；民眾在戶外可不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩；若沒戴口罩，就需保持一公尺的社交距離。

他說，新加坡也會進一步擴大開放邊境，簡化檢測與隔離的規定。

李顯龍發表演說後，新加坡跨部會抗疫工作小組接著舉行線上記者會說明相關細節。交通部長易華仁（S Iswaran）表示，新加坡去年9月開始推行「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），下一階段將轉型為「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）。

依現行規定，VTL旅客入境新加坡免隔離，但抵境後需做檢測。在「疫苗接種者旅遊架構」下，新加坡將所有國家及地區劃分為「一般旅遊」（General Travel）及「限制旅遊」2種類別。

易華仁說，自4月1日起，來自「一般旅游」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，就可在免隔離的情況下入境新加坡。目前並未有國家被新加坡列為「限制旅遊」類別。

易華仁表示，在此架構下，完整接種者將不需事先申請入境許可，且不需搭乘指定航班或船入境。完整接種的旅客入境後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測，不過經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。

在國內防疫措施方面，星國跨部會抗疫工作小組聯合領導人、財政部長黃循財表示，隨著防疫措施鬆綁，餐廳內用人數限制將從目前最多5人一桌放寬至最多10人一桌，每戶家庭每次可接待的訪客人數放寬至最多10人。

黃循財說，將於29日上路的新措施還包括允許所有場所恢復現場表演，包括餐廳在內；禁止餐飲場所晚上10時30分後賣酒及晚上10時30分後不得在餐飲場所飲酒的規定將解除。

另一位抗疫工作小組聯合領導人、貿工部長顏金勇表示，防疫措施鬆綁後，病例數可能會增加，未來也可能再出現新的變種病毒。若疫情保持穩定，新加坡將會進一步放寬措施；但若有必要，也會做出適當調整，呼籲民眾仍保持定期自我檢測的習慣。

新加坡昨天新增8940人確診感染COVID-19、6起死亡病例，累計104萬4661起確診病例，其中1220人病故。

據星國衛生部統計，過去28天內新增的39萬7606起確診病例中，99.7%為輕症或無症狀。截至22日，星國92%人口已完整接種疫苗，71%已接種追加劑。

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