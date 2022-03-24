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    發動聖戰！ 車臣士兵號召同胞 一同為烏克蘭驅逐俄羅斯

    車臣被俘士兵在影片中呼籲要同胞們一同幫助烏克蘭，並為自己的自由而戰。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

    車臣被俘士兵在影片中呼籲要同胞們一同幫助烏克蘭，並為自己的自由而戰。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

    2022/03/24 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯無視國際間反對的聲量，堅決出兵侵略烏克蘭，烏克蘭奮勇抗敵的姿態得到了各界的聲援，1名在烏克蘭被俘虜的車臣人透過影片疾呼，號召同胞們一同幫助烏克蘭隊抗俄羅斯。

    烏克蘭國民警衛隊「亞速」特種作戰獨立支隊（Separate detachment of special purpose of NMU "Azov"），今日在推特PO出影片，影片中有位身材魁武的平頭男子，他在影片中呼籲，烏克蘭在車臣獨立戰爭中幫忙許多，不該對他們出手，而是要與他們一同發動聖戰對抗俄羅斯，並疾呼同胞們要向車臣共和國強人總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）鬥爭，自己的自由而戰。

    車臣共和國強人總統卡德羅夫先前出兵1萬人助俄羅斯入侵烏克蘭，曾多次喊話要烏克蘭「立刻投降」，還聲稱車臣部隊已迫使烏軍官兵畏戰逃亡，但實際上車臣部隊傷亡慘重，早在13日就已從基輔外圍地區撤退，進入白俄羅斯境內後，再搭機返回格羅茲尼。

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