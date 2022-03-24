這張收據代表看不見的藝術品 「NFT始祖」估可拍出1590萬元

蘇富比拍賣行表示，已故法國藝術家克萊因（Yves Klein）1張「隱形藝術品」收據，4月將拍賣，估計可拍出55萬1000美元（約新台幣1590萬元）。（圖翻攝自蘇富比官網）

2022/03/24 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣行（Sotheby's）近日表示，已故法國藝術家克萊因（Yves Klein）1張「隱形藝術品」收據，4月將拍賣，估計可拍出55萬1000美元（約新台幣1590萬元）。

綜合外媒報導，克萊因1958年在巴黎畫廊舉辦「虛空」（The Void）展，空蕩蕩的房間裡，只放了1個大櫃子，卻吸引數千人參觀，也因為展覽很成功，他進一步構思出讓收藏家以黃金換得一系列「想像藝術品」，特色是「不存在且完全概念化的空間」，並開收據給買家。

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報導指出，4月6日將拍賣的收據，代表克萊因想像空間之一的所有權，設計類似銀行支票、寬度不到8英吋，上頭附有藝術家簽名，日期則壓在1959年12月7日，也是他去世前幾年，最初是給了古董商庫格爾（Jacques Kugel）。

蘇富比說，相關收據如今非常少見，除因買家不多，克萊因還有個習慣，他讓買家選擇保留收據，或邀請買家參加儀式當面燒掉，並將收到的一半黃金倒入塞納河，這樣一來，這名買家就會被視作藝術品的最終所有者，而庫格爾選擇保留並於歐洲主要藝術機構展出，目前則是藝術顧問、前畫廊老闆馬利（Loïc Malle）要拍賣的100件私人收藏之一。

蘇富比提到，克萊因的概念藝術作品，預測了加密貨幣、非同質化代幣（NFT）交易的興起，有人將其比擬為NFT始祖，因此也接受以加密貨幣付款。估計可以33萬1000美元（約新台幣955萬元）至55萬1000美元成交。

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