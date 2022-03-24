根本沒去烏克蘭？李根大尉被爆在波蘭拍片 要助理拍的像實戰

37歲南韓知名YouTuber李根大尉。（記者鍾智凱翻攝IG）

2022/03/24 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕37歲南韓知名YouTuber李根大尉（이근대위），日前宣布遠赴烏克蘭加入義勇軍，引發討論，甚至傳出戰死消息，不過他澄清自己仍然健在，不過已回到南韓，現有目擊者爆料，李根大尉完全沒有入境烏克蘭，一直待在波蘭拍片，稱聽到他向助理表示「要拍的像實戰一樣」。

綜合南韓媒體報導，有南韓留學生爆料，他在下榻的飯店遇到過李根一行人，每天都能看到他在餐廳吃早飯，這裡距離烏克蘭有一段距離，不可能由這裡入境烏克蘭。

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留學生指出，李根大尉一行共3個人，另外2人是助理，帶著拍攝裝備，他們稱是來拍攝類似戰爭片的東西，所以剛開始以為他（李根大尉）是演員；留學生表示，在拍片過程中李根大尉一直向助理提醒「要拍的像實戰一樣」，時常NG重拍，直到他滿意為止。

這些說法在網路引發討論，有網友認為李根大尉赴烏參戰就是一場騙局，也有人表示留學生的爆料沒有照片或影片等證據佐證，應對相關說法存疑。

在陣亡消息傳出後，李根大尉15日在Instagram報平安，因為他作戰非常忙碌，不過先相關貼文已經刪除，至今未再更新IG，有韓媒爆料，李根大尉與朋友已於16日返回南韓，進行為期7天隔離。

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