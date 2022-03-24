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    普廷持續清算！ 俄軍團司令作戰計劃失利 遭解職軟禁

    俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫（Nikolayevich Yershov）。（圖擷取自@Biz_Ukraine_Mag 推特）

    俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫（Nikolayevich Yershov）。（圖擷取自@Biz_Ukraine_Mag 推特）

    2022/03/24 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯不顧世界各國的反對與制裁，出兵侵略烏克蘭，烏克蘭上下一心全力抵禦入侵，造成俄軍損失慘重，烏克蘭商業雜誌在推特表示，俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫（Nikolayevich Yershov）遭解職，目前被軟禁在家接受軍事調查。

    烏克蘭商業雜誌日前在推特表示，普廷的清算還在持續，俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫，被指控作戰計劃失利且損失慘重，目前已被解職並軟禁在家，接受軍事調查中，看起來克里姆林宮正在找烏克蘭戰爭中造成巨大損失的替死鬼。

    美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）今天估計，約有7000到1萬5000名俄羅斯軍人在過去4週與烏克蘭的戰事中陣亡，第六聯合軍團可能是俄羅斯派出的所有軍團中，傷亡比例是最高的。

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