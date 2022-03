普廷持續清算！ 俄軍團司令作戰計劃失利 遭解職軟禁

2022/03/24 11:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯不顧世界各國的反對與制裁,出兵侵略烏克蘭,烏克蘭上下一心全力抵禦入侵,造成俄軍損失慘重,烏克蘭商業雜誌在推特表示,俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫(Nikolayevich Yershov)遭解職,目前被軟禁在家接受軍事調查。

烏克蘭商業雜誌日前在推特表示,普廷的清算還在持續,俄羅斯第六聯合軍團司令葉爾紹夫,被指控作戰計劃失利且損失慘重,目前已被解職並軟禁在家,接受軍事調查中,看起來克里姆林宮正在找烏克蘭戰爭中造成巨大損失的替死鬼。

美聯社報導,北大西洋公約組織(NATO)今天估計,約有7000到1萬5000名俄羅斯軍人在過去4週與烏克蘭的戰事中陣亡,第六聯合軍團可能是俄羅斯派出的所有軍團中,傷亡比例是最高的。

Putin’s purge continues: the commander of Russia’s Sixth Army, General Vladislav Yershov, has reportedly been dismissed and placed under house arrest as the Kremlin seeks scapegoats for Russia’s catastrophic military losses in Ukraine pic.twitter.com/cwcfDR4qlB