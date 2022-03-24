俄情報員：聯邦安全局推翻普廷可能性 每週都在升高

俄羅斯維權人士奧舍金指出，隨著「侵烏戰爭」砲火持續，俄國總統普廷（見圖）遭推翻的可能性一直在上升。（歐新社）

2022/03/24 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯維權人士暨反貪腐網站「Gulagu.net」經營者奧舍金（Vladimir Osechkin）近日指出，隨著俄國所發動的「侵烏戰爭」砲火持續，聯邦安全局（FSB）發動政變推翻俄國總統普廷（Vladimir Putin）的可能性，每週都在升高。

據英媒《衛報》報導，俄國一位匿名的情報分析員寫信向奧舍金透露，自其發動戰爭以拙劣的手法入侵烏克蘭後，國安部門內瀰漫混亂、不滿的情緒。

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奧舍金向《泰晤士報》透露：「俄國情報人員，冒著風險對外發聲一事，是他們對普廷愈發憤怒的跡象；此外，幹員們也不滿各國制裁產生的衝擊，未來他們沒辦法去自己在義大利的別墅度假了；也無法帶著孩子們，去法國巴黎迪士尼樂園玩。」

奧舍金指出，過去20年來，普廷為俄國帶來了穩定的生活，聯邦安全局幹員、警察、國家檢察官等體制內的人，都能過上好日子，但戰爭爆發後，這一切都過去了，大家認知到戰爭對人類與經濟所帶來的災難，他們不想回到蘇聯（Soviet Union）時期的生活。

奧舍金表示，隨著戰爭日復一日地持續，國安部門官員們叛變的可能性也在增加。

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